تم توقيع اتفاقية رعاية بين كل من الجامعة الأسترالية والخطوط الجوية القطرية بتاريخ 6 نوفمبر 2022، حيث نتج عن الاتفاقية انضمام طلبة الجامعة الأسترالية إلى نادي الخطوط الجوية القطرية للطلبة.



توفر هذه الشراكة لطلاب الجامعة الأسترالية العديد من المزايا والفرص للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها شركة الخطوط الجوية القطرية. وسيتم وضع شعار الخطوط الجوية القطرية على الملابس الرياضية لفرق الجامعة الأسترالية.



وبهذه المناسبة، علق المدير الإقليمي للخطوط الجوية القطرية فادي حجازين، قائلا: «كانت لحظة استثنائية عند رؤية شعار الخطوط الجوية القطرية على الملابس الرياضية لفريق الجامعة الأسترالية، وشهدنا عن كثب مدى حماس الطلاب. نتمنى التوفيق للرياضيين وسنعمل عن قرب مع الجامعة لتعزيز هذه الشراكة وإمداد التعاون في مجالات شتى».



من جانبه، ختم رئيس الجـامـعـة الأستـرالـية، أ.د.عصام زعبلاوي، قائلا: «من خلال الشراكة مع واحدة من أكبر شركات الطيران شهرة والحائزة جوائز عالمية، سنعمل جاهدين لتحقيق أهدافنا المشتركة بما يصب في مصلحة طلابنا، فإننا ملتزمون بتطوير علاقتنا والتعاون المستمر مع الخطوط الجوية القطرية».