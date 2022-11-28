نشرت الفنانة منة فضالي على حسابها الخاص عبر «إنستغرام» صورة لها وجهت من خلالها رسالة غامضة، لأشخاص اعتادوا أن يتناولوا سيرة غيرهم ظانين أن من يتناولون سيرتهم لا يعلمون بالأمر، وكتبت: «ونعيش ونسمع بيجيبوا في سيرتنا واحنا بنتفرج عليهم ونقول، ها وإيه كمان».



وكانت منة قد أثارت الكثير من الجدل بعد انتشار صورة لها وهي مرتدية الحجاب، ما أثار التساؤلات حول اعتزالها وارتدائها الحجاب.



وفي أول رد منها على تلك الأخبار، أعادت منة نشر الصورة عبر حسابها الخاص في «إنستغرام» لتكشف عن شخصيتها في مسلسل «سر السلطان»، والذي يعود به المخرج خالد يوسف إلى الساحة الفنية بعد غياب أربع سنوات، حيث إنه من المقرر عرض المسلسل في السباق الرمضاني المقبل.