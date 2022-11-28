وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، نص على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- الإجراءات الخاصة بتمديد العقدين رقمي 208 و211 مشتملة على الآتي:



أ- تقارير الكشف الفنية والتي تدون بصفة دورية من الإدارات المعنية لبيان مدى التزام المستثمر بتنفيذ بنود العقد خلال السنوات الخمس لأخيرة من العقد (2014 - 2019) مع قائمة بالمخالفات -إن وجدت-.



ب - ملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص العقدين 208 و2011 للسنوات الخمس الأخيرة من العقد.



ت - البدائل التي رفعت لمجلس الإدارة والتي على أساسها قرر مجلس الإدارة التجديد أو التمديد للعقدين.



ث - تاريخ الحصول على موافقة مجلس الإدارة لتمديد أو تجديد العقدين.



ج - تاريخ الحصول على موافقة الجهات الرقابية لتمديد العقدين.



ح - تاريخ إبرام عقد التمديد لكل من 208 و2011 (مع صورة ضوئية من العقد المبرم).



خ - القيمة الإيجارية للعقدين بعد التمديد.



2- أسباب عدم قيام الهيئة العامة للصناعة بإعادة تقدير مقابل الانتفاع بخدمات الهيئة للعقدين 208 و2011 طبقا لقرار مجلس الوزراء، منذ صدور القرار رقم (2015/1121) المعدل بالقرار رقم (2015/1213)، كما يرجى بيان المتسبب بذلك.



3- هل استخدمت الهيئة حقها وفق العقد بأخذ الإجراءات (إخلاء، رفع دعاوى قانونية) في حال عدم سداد الرسوم المستحقة للدولة؟