استقبل رئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد بمكتبه في مجلس الأمة أمس عضو مجلس الشوري السابق الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ. وقدم فولاذ لفهاد خالص التهاني وذلك بمناسبة فوزه في انتخابات مجلس الأمة للمرة الثانية، مشيدا بما يتميز به من خبرة واسعة ومشهودة وعطاء لامحدود في العمل البرلماني والإداري والذي يؤهله لمواصلة العمل البناء في عضوية المجلس التشريعي.



من جانبه، عبر فهاد عن سروره وتهانيه للنجاح الباهر والمتميز الذي شهدته الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين للعام 2022 وتسجيل أعلى نسبة مشاركة بنسبة 73%.



وفي اللقاء تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مجلس النواب البحريني ومجلس الأمة الكويتي على مختلف الأصعدة، ودعم مسار العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، في ظل ما يحظى به من دعم القيادة الحكيمة في البلدين صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق الحقوقي المشترك ضد حملات التسييس المغرضة من الخارج للملف الحقوقي الخليجي.



وعبر فولاذ عن تمنياته بدوام التقدم والازدهار للكويت وشعبها الكريم في ظل قيادتها الحكيمة، مشيدا بنجاح تجربة الانتخابات النيابية الكويتية، والتي تمت وبمعدلات عالية للمشاركة على مستوى التصويت والترشيح، كما تقدم بخالص التهاني والتبريكات للفائزين بمقاعد مجلس الأمة في دورته الجديدة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق، وداعيا المولى عز وجل أن ينعم على الكويت بالأمن والاستقرار والتنمية والرخاء.