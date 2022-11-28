بيروت ـ ناحي شربل



انتهت مباراة القمة الخاصة بالمرحلة التاسعة من الدوري العام اللبناني الـ 63 بين البرج المتصدر والعهد حامل اللقب، والتي أجريت بينهما بمجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، بالتعادل السلبي.



وقد يفقد البرج الصدارة غدا لمصلحة الأنصار في حال فوز «الزعيم الأخضر» على الحكمة بملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون.



وقد حقق شباب الساحل فوزه السادس على مضيفه الصفاء 2-0 على ملعب الأول في وطى المصيطبة، وسجل لشباب الساحل فضل عنتر وحسين عواضة، ورفع الساحل رصيده إلى 21 نقطة، فيما تجمد رصيد الصفاء عند ثماني نقاط.



وفي مجمع المرداشية الرياضي بزغرتا (شمال لبنان) تعادل السلام زغرتا مع ضيفه الشباب الغازية 1-1. واحتفظ الفريقان كل بموقعه في الترتيب، الشباب الغازية في المركز التاسع برصيد 6 نقاط والسلام في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.