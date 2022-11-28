أكد المدير الفني لمنتخب أوروغواي دييغو ألونسو، صعوبة المباراة أمام البرتغال، واصفا إياه بالفريق الرائع الذي يملك لاعبين مخضرمين ومميزين مع مدرب قدير.



وأشار ألونسو في مؤتمر صحافي إلى أن المواجهة ستختلف تماما عن اللقاء الذي جمع المنتخبين عام 2018 في كأس العالم بروسيا، والتي فزنا فيها 2-1، مشددا على أنه يحدد التشكيل المناسب وفقا للجاهزية البدنية للاعبين.



وأوضح أنه لا توجد أفضلية أو ميزة محددة للاعبين الذين سبق أن لعبوا في الدوري البرتغالي للمشاركة أمام رفاق كريستيانو رونالدو. لافتا الى أن نجم وسط أوروغواي فيدي فالفيردي لم يتغير ولا يزال يملك نفس السلوك المتوازن والتواضع، كما أنه تطور بشكل مذهل في الأعوام الماضية.



وأشار إلى أن البرتغال يجيد الهجوم بشراسة، ويبدو متكاملا في الدفاع والهجوم، ولذلك يجب أن نلعب جيدا ونسعى لحسم اللقاء، ونضغط بقوة، ونستغل نقاط الضعف في صفوفه.