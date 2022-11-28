دافع جو آلين عن زميليه غاريث بيل وآرون رامسي، وسط انتقادات لتراجع مستوى ثنائي منتخب ويلز خلال مونديال قطر 2022.



وبلغ منتخب ويلز كأس العالم للمرة الأولى منذ 64 عاما، لكن بيل (33 عاما) ورامسي (31 عاما) فشلا في إحداث الأثر المتوقع في المونديال، ليصبح منتخبهما على وشك الخروج المبكر من البطولة.



وقال آلين في تصريحات صحافية قبل مواجهة إنجلترا، المقررة غدا الثلاثاء في ختام دور المجموعات: «إنهما لاعبان رائعان، لا أعتقد أن هناك أي شخص آخر بالفريق وصل لما وصلا إليه»، مضيفا: «هناك مباراة هائلة في انتظارنا، إنهما لاعبا المباريات الكبيرة، كانا كذلك دائما، أتمنى إذا صدرت أي انتقادات بحقهما، أن يتمكنا من الرد على بعض هذه الانتقادات من خلال الأداء المرتفع».



وأشار آلين إلى أن التأهل ليس مستحيلا، وقال:«هي مهمة صعبة، دائما يكون الأمر غير مريح عندما لا يكون في يدك، وتكون معتمدا على أمور بعينها للبقاء»، في إشارة إلى نتيجة مباراة أميركا وإيران.



وقد حصد منتخب ويلز نقطة واحدة من أول مباراتين، حيث تعادل مع أميركا 1-1، وانهزم أمام إيران 0-2.