تشهد مباراة البرتغال والأوروغواي، «دربي» مدريديا بين مهاجم الأول الموهوب جواو فيليكس نجم أتلتيكو ولاعب وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي النشيط وصاحب التسديدات الصاروخية.



ونظراً لمشاركته المتقلبة مع أتلتيكو مدريد، فقد كانت هناك شكوك حول ظهوره الفعلي في مونديال قطر. لكن جواو فيليكس استهل مباراته الأولى بشكل جيد كلاعب أساسي في تشكيلة المدرب فرناندو سانتوش، فكان حاضرا واحبط تعادل غانا في آخر ربع ساعة بتسجيله الهدف الثاني، في مباراة عانت فيها بطلة أوروبا 2016 لايجاد الثغرات الدفاعية لدى المنتخب الإفريقي. وقد منح سانتوش ثقته لفيليكس على الجهة اليسرى من الهجوم وراء القائد رونالدو، رغم الصعود القوي لنجم ميلان رافايل لياو الذي نجح بدوره بتسجيل الهدف الثالث المطمئن.



في المقابل، كان فيديريكو فالفيردي «عصبيا جدا» في استهلال مشواره المونديالي. ورغم ذلك، نال جائزة أفضل لاعب ضد كوريا الجنوبية (0-0)، توازيا مع نتيجة مخيبة للأوروغواي بطلة 1930 و1950.



ودون التحسر على النتيجة، أقر القلب النابض لـ«سيلستي» (45 مباراة دولية و4 أهداف) انه تعين على فريقه الدفاع بخط دفاعي أكثر تقدما وانه أخطأ بتسرعه في الهجمات.



وبشكل عام اشتهر فالفيردي بانطلاقات سريعة منحته لقب «بيخاريتو» (العصفور الصغير في الإسبانية)، وأصبح أكثر فأكثر منجذبا نحو مرمى الخصم. ومع اقتراب اللاعب البالغ 24 عاما من منطقة الخصم، باتت جماهير ملعب سانتياغو برنابيو تتوقع تسديدة مزلزلة.