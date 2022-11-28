حذر رافائيل فاران مدافع فرنسا من المقارنة بين مشوار فرنسا في قطر وفوزها بكأس العالم لكرة القدم 2018، مشيرا إلى الزمن قد تغير.



وأصبحت فرنسا، حاملة اللقب، أول منتخب يتأهل إلى دور الستة عشر في قطر بتغلبها 2-1 على الدنمارك بفضل ثنائية من المتألق كيليان مبابي في الشوط الثاني.



وتلعب فرنسا، أول حامل لقب يتأهل إلى الدور التالي منذ البرازيل في 2006، أمام تونس في ختام منافسات المجموعة الرابعة يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تستعين بالبدلاء لإراحة اللاعبين الأساسيين.



وقال فاران، الذي تعافى من إصابة في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة، «إن مزيجا من اللاعبين المخضرمين والشبان في المنتخب الفرنسي نجح في التأقلم على الظروف المتغيرة»، لكن مدافع الفريق حذر من عقد مقارنات مع تشكيلة 2018.



وأبلغ فاران الصحافيين «أعتقد أن علينا تجنب الانغماس في المقارنات، إنه زمن آخر. صعوبة كأس العالم تكمن أن اللاعبين مختلفون وكذلك حالتهم، أربع سنوات في كرة القدم دهر من الزمن»، مضيفا أن التواضع وأخلاقيات العمل الجادة والموهبة ضمن ثوابت المنتخب الفرنسي، ويجب علينا أن نواصل العمل بنفس القيم التي ساهمت في نجاحنا بالسنوات الأخيرة.