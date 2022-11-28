الدوحة - فريد عبدالباقي



أشاد نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري الأسبق خالد الغندور بالملاعب المونديالية التي تستضيف منافسات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم والمقامة حاليا في قطر.



وأكد الغندور في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن الملاعب القطرية لا مثيل لها في العالم من حيث الجودة والإمكانات التي تمتلكها تلك الملاعب والتي تعتبر الأفضل في منطقة الشرق الأوسط، كما أن قرب المسافات بين الملاعب أتاح الفرصة أمام الجماهير في متابعة أكثر من مباراة في اليوم الواحد، حيث كان البعض متخوفا من حرارة الجو، ولكن قطر نجحت في التغلب على هذا الأمر في إقامة البطولة خلال فصل الشتاء، وبالإضافة إلى الملاعب تمتلك خاصية التبريد، حتى إن هناك بعض المنتخبات اشتكت من برودة الجو داخل أرضية الملعب.



وأضاف أن الدوحة شرفت كل العرب بتنظيمها الباهر، بالإضافة إلى تمسكها بالعادات والتقاليد بغض النظر عن أوروبا وأميركا.



وبسؤاله عن سبب الحملات المغرضة منذ فوز قطر بتنظيم مونديال 2022، أجاب قائلا: «قطر حققت نجاحا كبيرا في الرد على كل الحملات التي وجهت ضدها لاستضافتها كأس العالم من خلال الحفل الأسطوري الذي مزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بالإضافة إلى توجيه رسالة لدعوة العالم للقاء والتوحد كقبيلة واحدة في ظل خيمة «تمثل الأرض».

كما تم تقسيم فقرات الحفل إلى 7 لوحات تصويرية دمجت بين الثقافتين القطرية والعالمية، ودارت معظمها حول ثقافة قطر وقيمها وأهمية احترام الآخر، وضرورة تغيير الصورة النمطية المغلوطة عن الوطن العربي، والتي يمكن تصحيحها عن طريق الحوار الذي تدعو إليه قطر في سياساتها دائما».



وعن توقعه لبطل نسخة مونديال قطر، قال الغندور إن هناك منتخبات ظهرت بصورة جيدة خلال البطولة حتى الآن، وأتوقع ان ينحصر اللقب بين منتخبات البرازيل وفرنسا وإسبانيا وهي الأقرب لنيل كأس البطولة.



وأتم بقوله: إن المنتخب القطري خذل جماهيره والعرب من خلال أدائه الباهت الذي ظهر عليه خلال مباراتي الإكوادور والسنغال، وتوديعه منافسات البطولة مبكرا من الدور الأول بالرغم من أن البطولة تقام على أرضه ووسط جماهيره، بجانب أن حظوظ المنتخب التونسي صعبة للغاية في العبور إلى الدور الثاني بعد خسارته الأخيرة أمام أستراليا لاسيما أنه سوف يواجه المنتخب الفرنسي العنيد في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.