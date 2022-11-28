احتج الاتحاد الإيراني على إزالة نظيره الأميركي كلمة «الله» من علم الجمهورية الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباراة المقبلة بين منتخبي البلدين، الخصمين اللدودين.



وفي لقاء مشحون سياسيا، يواجه منتخب إيران نظيره الأميركي في مباراته الأخيرة بالمجموعة الثانية غدا. وقالت وكالة «إرنا» الايرانية الرسمية «في تصرف غير مهني، أزالت صفحة انستغرام الخاصة بالاتحاد الأميركي لكرة القدم رمز الله من العلم الإيراني». وأضافت «أرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلكترونية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليطالبه بإصدار تحذير جاد إلى الاتحاد الأميركي».



وقال مسؤول إعلامي من الاتحاد الأميركي «لقد كانت صورة لمرة واحدة لإظهار التضامن مع النساء في إيران»، مضيفا أنه لم يتم تغيير العلم على الموقع الإلكتروني للاتحاد.