أنهت كرواتيا أحلام المنتخب الكندي، العائد إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ العام 1986، بعدما فازت 4-1 وأقصته من مونديال قطر باكرا، لتتصدر مجموعتها السادسة بفارق الأهداف عن المغرب.



وسجل رباعية كرواتيا أندري كراماريتش (36 و70) ماركو ليفايا (44) ولوفرو ماير (90+4)، فيما أحرز ألفونسو ديفيس هدف كندا الوحيد (2).



وكانت كندا خسرت مباراتها الافتتاحية بصعوبة أمام بلجيكا 0-1، فيما تعادلت كرواتيا افتتاحا سلبا مع المغرب.

وبالتالي، تصدرت كرواتيا المجموعة السادسة مع 4 نقاط أمام المغرب الذي يملك الرصيد نفسه ولكن بفارق هدف أقل، بعدما فاز «أسود الأطلس» على بلجيكا الثالثة مع 3 نقاط 2-0، فيما تقبع كندا أخيرة خالية الوفاض.



وصعقت كندا الكرواتيين وبكرت في افتتاح التسجيل بالدقيقة الثانية من المباراة، عن طريق نجمها ديفيس الذي جاء من بعيد وارتقى لعرضية تايجون بيوكانن وحولها برأسه في مرمى الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.



وبات هذا الهدف، الذي جاء تحديدا بعد 68 ثانية، ثاني أسرع الأهداف في الدور الأول من كأس العالم منذ هدف الأميركي كلينت ديمبسي في مرمى غانا عام 2014 بعد 29 ثانية.

ولكن الهدف المبكر لم يعكس أداء الكنديين فيما بعد، إذ تراجعوا إلى الخلف وباتوا عرضة لهجمات كتيبة القائد الكرواتي لوكا مودريتش ورفاقه.



وانتظر الكرواتيون حتى الدقيقة 36 لإدراك التعادل عن طريق كراماريتش الذي وصلته كرة بينية متقنة من إيفان بيريشيتش داخل منطقة الجزاء، فروضها أمامه وسددها أرضية قوية في مرمى الحارس ميلان بوريان.

وضاعف رفاق مودريتش النتيجة، وهذه المرة عن طريق ليفايا الذي تسلم تمريرة على مشارف منطقة الجزاء من يوسيب يورانوفيتش، وسددها أرضية زاحفة إلى يمين الحارس الكندي (44).



وفي الشوط الثاني، ضرب الكروات بقوة هجوميا، فمرر مودريتش كرة خطيرة إلى كراماريتش الذي سددها قوية، لكن الحارس كان لها بالمرصاد (54).

وفي الدقيقة 70، عاد كراماريتش نفسه ليصعب مهمة الكنديين بالعودة إلى المباراة بإحرازه هدفا ثالثا والثاني له في المباراة، عندما تسلم تمريرة من بيريشيتش داخل المنطقة وهيأها أمامه قبل أن يضربها بيسراه في المرمى الكندي.

وفيما بدت المباراة في خواتيمها، وقع البديل لوفرو ماير على هدف رابع في الأنفاس الأخيرة جاءه على طبق من فضة عندما انفرد البديل أيضا ميسلاف أورشيتش بالحارس الكندي فمررها إلى زميله الذي أسكنها الشباك (90+4).



كرواتيا وكندا في سطور



٭ المباراة: كرواتيا - كندا (4-1).



٭ الملعب: ستاد خليفة الدولي بالدوحة.



٭ الجمهور: 44374 متفرجاً.



٭ المجموعة السادسة ـ الدور الأول (الجولة الثانية).



٭ الحكم: الأوروغوياني أندريس ماتونتي كابريرا.



٭ الأهداف: كرواتيا: أندري كراماريتش (36 و70)، ماركو ليفايا (44)، لوفرو ماير (90+4)، وكندا: ألفونسو ديفيس (2).



٭ الإنذارات: كندا: تايجون بيوكانن (52) وكمال ميلر (85)، وكرواتيا: ديان لوفرين (56) ولوكا مودريتش (85).



التشكيلتان



٭ كرواتيا (المدرب: زلاتكو داليتش): دومينيك ليفاكوفيتش، ديان لوفرين، بورنا سوسا، يوسيب يورانوفيتش، يوشكو غفارديول، لوكا مودريتش (ماريو باشاليتش 86)، إيفان بيريشيتش (ميسلاف أورشيتش 86)، ماتيو كوفاتشيتش (لوفرو ماير 86)، مارسيلو بروزوفيتش، أندري كراماريتش (نيكولا فلاشيتش 72)، ماركو ليفايا (برونو بتكوفيتش 60).



٭ كندا (المدرب: الإنجليزي جون هيردمان): ميلان بوريان، كمال ميلر، ستيفن فيتوريا، أليستير جونستون، ريتشي لاريا (جونيور هويليت 62)، ستيفن اوستاكيو (إسماعيلا كونيه 46)، أتيبا هاتشينسون (سام أديكوغبي 72)، كايل لارين (جوناثان أوسوريو 46)، ألفونسو ديفيس، جوناثان ديفيد (لوكاس كافاليني 72)، تايجون بيوكانن.