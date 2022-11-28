وضع المنتخب المغربي لكرة القدم قدما في الدور ثمن النهائي بفوزه على بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة والمصنفة ثانية عالميا، 2-0 أمس على ملعب الثمامة في الدوحة.



ويدين المغرب بفوزه الأول في النسخة الحالية والثالث في تاريخه بعد 1986 و1998، إلى البديلين لاعب وسط سمبدوريا الايطالي عبدالحميد صابيري (73)، ومهاجم تولوز الفرنسي زكريا أبو خلال (90+2)، ليرفع «أسود الأطلس» رصيدهم إلى 4 نقاط، بفارق نقطة عن بلجيكا.

ورد المغرب الدين لبلجيكا بعد 28 عاما على خسارته أمامها 0-1 في دور المجموعات في مونديال 1994 في الولايات المتحدة، وبات قريبا من تكرار إنجازه في عام 1986 عندما بلغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه وأصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك.

في المقابل، مني منتخب بلجيكا المعروف بـ «الشياطين» بخسارته الأولى أمام منتخب أفريقي في العرس العالمي وتنتظره قمة ملتهبة أمام كرواتيا الوصيفة في الجولة الثالثة والاخيرة الخميس المقبل، فيما يلعب المغرب مع كندا في اليوم ذاته.



وأوقف المغرب السلسلة القياسية لبلجيكا في عدد الانتصارات في دور المجموعات والتي بلغت ثمانية معادلة البرازيل (1986-1994 و2002-2010).



كما هي الخسارة الـ22 لبلجيكا في النهائيات مقابل 21 فوزا و9 تعادلات. وجدد مدرب المغرب وليد الركراكي الثقة في التشكيلة التي فرضت التعادل على كرواتيا في الجولة الأولى، لكنه اضطر قبل لحظات من انطلاقها الى استبدال حارس مرماه ياسين بونو لشعوره بدوار بعد عزف النشيد الوطني.



حاول المنتخب البلجيكي فرض أفضليته منذ البداية من خلال الاستحواذ على الكرة وكان بإمكانه افتتاح التسجيل مبكرا عندما مرر ثورغان هازارد خلف خلف الدفاع إلى ميتشي باتشواي داخل المنطقة فسددها قوية أبعدها المحمدي إلى ركنية (5)، وكانت أول محاولة للمنتخب المغربي تسديدة قوية لحكيم زياش من خارج المنطقة فوق العارضة (21).



وتلقى حكيمي كرة على طبق من ذهب من نايف أكرد خلف الدفاع فانطلق وتوغل داخل المنطقة لكنه سددها فوق العارضة (35).

ونجح زياش في افتتاح التسجيل من ركلة حرة جانبية مباشرة خدعت الحارس كورتوا لكن الحكم المكسيكي سيسار راموس ألغاه بداعي التسلل على القائد رومان سايس (45+1).

وجرب زياش حظه مطلع الشوط الثاني بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة تصدى لها كورتوا (50)، ورد إدين هازارد بمجهود فردي من حافة المنطقة أنهاه بتسديدة من داخلها أبعدها المحمدي إلى ركنية (52).

وسدد ميرتنز كرة قوية من خارج المنطقة ارتدت من المحمدي وشتتها الدفاع (65)، وجاء الرد بواسطة البديل صابيري من ركلة حرة جانبية من الجهة اليسرى سددها بيمناه في الزاوية اليمنى القريبة لمرمى كورتوا (73).

ولعب المدرب الإسباني مارتينيز ورقته الهجومية الأخيرة باشراك لوكاكو مكان مونييه (81)، وكاد المدافع يان فيرتونغن يدرك التعادل بضربة رأسية (82). ووجه البديل الآخر زكرياء أبو خلال الضربة القاضية لبلجيكا بتسجيله الهدف الثاني اثر تمريرة من زياش تابعها بيمناه (90+2).



الركراكي: فضّلنا الفوز على الأداء.. وهازارد: اجتهدنا ولم نوفّق.. تهانينا



أكد مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، أن هناك مباريات تجبرك على خيارات محددة، تتطلب معها الاختيار بشكل واضح، بعد فوز «أسود الأطلس» على بلجيكا 2-0 أمس.

وقال: « كنا واضحين في هذا الأمر، فضلنا الفوز على الأداء، دائما يمكننا تحقيق أمور جميلة، ومن دون الجماهير لم نكن قادرين على تحقيق هذا الإنجاز».



من جانبه، أبدى عبدالحميد صابيري مسجل الهدف الأول سعادته بالانتصار الكبير، وقال: «هذا يوم مميز وسعيد للمغرب، حاولنا تقديم كل شيء للفوز في هذه المباراة، وحصلنا على ركلة ثابتة، وطلبت تنفيذها وهذا ما حصل فانتهت الكرة بالشباك».



من جهته، أشار أفضل لاعب في المباراة حكيم زياش أن لاعبو منتخب «اسود الأطلس» شعروا بالإجهاد بعد الدقيقة 76، مضيفا الهدف الأول الذي سجلناه منحنا قوة إضافية، أعتقد ان المباراة الأولى ضد كرواتيا كانت الأصعب لان منافسنا خاض مباراة جيدة جدا، ومن الصعب الضغط على كرواتيا، لكن أمام بلجيكا كان من الأسهل ممارسة الضغط، خصوصا في وسط الملعب وارتكبوا الأخطاء».



بدوره، تحسر البلجيكي المخضرم إدين هازارد على الخسارة، وقال:«حصلنا على بعض الفرص لكن لم نوفق، ومع لاعبين من هذه النوعية تعين علينا تقديم ما هو أفضل، لعبنا أفضل من مباراة كندا لكننا خسرنا، هذه هي كرة القدم، تهانينا للمغرب».



المغرب وبلجيكا في سطور



٭ المباراة: المغرب - بلجيكا (2-0)



٭ الملعب: ستاد الثمامة في الدوحة.



٭ الجمهور: 43738 متفرجا.



٭ المجموعة السادسة - الدور الأول (الجولة الثانية).



٭ الحكم: المكسيكي سيسار أرتورو راموس بالاسويلوس.



٭ الهدفان: المغرب: عبدالحميد صابيري (73)، زكرياء ابو خلال (90+2).



٭ الإنذارات: المغرب: عبدالحميد صابيري (90+5) وبلجيكا: أمادو أونانا (29).



٭ التشكيلتان:



٭ المغرب (المدرب: وليد الركراكي): منير المحمدي القجوي، رومان سايس، أشرف حكيمي (يحيى عطية الله، 68)، نصير مزراوي، نايف أكرد، حكيم زياش، سفيان بوفال (زكرياء ابو خلال، 73)،، سفيان أمرابط، سليم أملاح (عبدالحميد صابيري، 68)، عز الدين أوناحي (جواد الياميق، 78)، يوسف النصيري (عبدالرزاق حمد الله، 73).



٭ بلجيكا (المدرب: الإسباني روبرتو مارتينيس): تيبو كورتو، توما مونييه (روميلو لوكاكو، 81)، توبي ألدرفيرلد، يان فيرتونغن، تيموتي كاستاني، ثورغان هازار (لياندرو تروسار، 75)، أكسل فيتسل، أمادو أونانا (يوري تيليمانس، 60)، كيفن دي بروين، إدين هازار (دريس مرتنس، 60)، ميتشي باتشواي (شارل دي كيتلار، 75).







