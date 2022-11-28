عقب أدائه الرائع في مستهل حملته نحو استعادة اللقب الغائب عنه منذ 20 عاما، يطمح منتخب البرازيل الى التقدم خطوة أخرى نحو بلوغ دور الـ 16، عندما يواجه منتخب سويسرا اليوم.

ويلعب «السيليساو»، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم برصيد 5 ألقاب، مع منتخب سويسرا، على ملعب (974)، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة السابعة من مرحلة المجموعات في المونديال القطري.



واستهل منتخب البرازيل مشواره في المجموعة على أفضل وجه، عقب فوزه 2-0 على صربيا في الجولة الافتتاحية، الخميس الماضي، ليحصد أول ثلاث نقاط في مسيرته، ويتصدر جدول ترتيب المجموعة، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه منتخب سويسرا، الذي تغلب 1-0 على منتخب الكاميرون في الجولة الأولى أيضا.



وربما يحجز منتخب البرازيل مقعده رسميا في الدور المقبل دون انتظار الجولة الأخيرة، حال فوزه على سويسرا، وتعثر منتخب الكاميرون في لقائه مع صربيا بنفس الجولة.



أما منتخب سويسرا، فمن الممكن أن يقتنص ورقة العبور للأدوار الإقصائية، حال فوزه على البرازيل، وتعثر منتخب صربيا أمام الكاميرون.



ويبحث كل منتخب عن تحقيق انتصاره الأول على الآخر في مواجهتهما الثالثة في كأس العالم، بعدما فرض التعادل نفسه على مباراتيهما السابقتين في المونديال، حيث تعادلا 2-2 بنسخة المسابقة التي أقيمت بالبرازيل عام 1950، فيما تعادلا 1-1 في النسخة الماضية بروسيا عام 2018.



ويفتقد منتخب البرازيل خدمات نجمه نيمار، الذي تعرض لإصابة في الرباط الجانبي لكاحل القدم، خلال مواجهة صربيا، والتي تسببت في عدم إكماله اللقاء، لتظهره الكاميرات وهو يبكي على مقاعد البدلاء.



كما يعاني «السيليساو» أيضا من غياب لاعبه دانيلو عن مواجهة سويسرا، عقب تعرضه لالتواء في كاحل القدم في المباراة الماضية، ولكن رغم ذلك، فإن الثنائي سيكون جاهزا للمشاركة في باقي مشوار الفريق بالبطولة.



ورغم المستوى الرائع لنيمار في الفترة الأخيرة، إلا أن غيابه لن يكون مؤثرا بشكل كبير على منتخب البرازيل، الذي يمتلك كتيبة مذهلة من النجوم، خاصة في خط الهجوم.



ويبدو ريتشارليسون جاهزا لقيادة هجوم البرازيل اليوم، لاسيما بعد قوة الدفع التي حصل عليها عقب تسجيله هدفي الفريق في مرمى صربيا.



كما يضم منتخب البرازيل فينيسيوس جونيور ورودريغو، ثنائي ريال مدريد الإسباني، وغابرييل جيسوس، مهاجم أرسنال الإنجليزي، ورافينيا نجم برشلونة الإسباني، وجميعهم لديهم القدرة على تعويض غياب نيمار.

من جانبه، يطمح منتخب سويسرا، الذي يشارك للمرة الـ 12 في المونديال، الى الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من آماله في الصعود الى الأدوار الإقصائية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي بالمونديال، وذلك قبل لقائه المرتقب مع صربيا في ختام دور المجموعات.



واقتنص المنتخب السويسري 3 نقاط ثمينة من أنياب منتخب الكاميرون، رغم أنه كان الطرف الأضعف في اللقاء، غير أن خبرة لاعبيه لعبت دورا جوهريا في تحقيقه البداية المأمولة.



ويضم منتخب سويسرا الثنائي غرانيت تشاكا وشيردان شاكيري، اللذين يملكان خبرة كبيرة في خط الوسط، وكذلك المهاجم بريل إيمبولو، الذي أحرز هدف الفريق الوحيد في الكاميرون.



كما يمتلك المنتخب السويسري الحارس المخضرم يان سومير، الذي نال جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام الكاميرون، حيث يعول عليه المدرب مراد ياكين، مدرب الفريق، في التصدي للهجمات البرازيلية المتوقعة في اللقاء.