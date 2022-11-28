اعترف تيتي مدرب المنتخب البرازيلي بارتكاب خطأ لعدم التيقن مبكرا بأن نجم فريقه نيمار تعرض لإصابة في الكاحل خلال المواجهة أمام صربيا بمونديال قطر، وغادر نيمار أرض الملعب في الدقيقة 80 من المباراة التي فاز فيها منتخب «السامبا» على صربيا 2-0 الخميس الماضي، وتبين بعدها أنه يعاني من إصابة في أربطة الكاحل الأيمن.



وقال تيتي في المؤتمر الصحافي لمباراة سويسرا التي تقام اليوم: «كان بالإمكان التعامل بشكل أفضل مع الإصابة، لقد ارتكبت خطأ، لم ألاحظ الأمر، وأريد أن أعترف علانية بذلك»، لافتا إلى أنه لم يرى نيمار مصابا، كما لم يلفت نظره أحد من الطاقم المساعد لإصابة نجم الفريق.



من جانبه، أكد مدرب منتخب سويسرا مراد ياكين أن مواجهة البرازيل ستكون مختلفة، وقال في المؤتمر الصحافي: «نحن جاهزون للمباراة، سنلعب ضد أحد أقوى الفرق في هذه البطولة، لكننا نريد أن نركز على أنفسنا، نريد أن نكون أكثر تماسكا وأكثر حدة ونحن نريد الحصول على أفضل نتيجة»، مضيفا «سويسرا فريق لديه خبرة في هذا النوع من البطولات وهو معتاد على مباراتين خلال 5 أيام».