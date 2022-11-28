أبدى المدير الفني للمنتخب الكاميروني ريغوبير سونج حماسته لمواجهة صربيا اليوم، وقال سونج في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء: «إن المنتخب الكاميروني وضع نفسه في موقف صعب ولكن هذا الجيل من اللاعبين جديد ويشارك أغلب لاعبيه لأول مرة في المونديال، لكني على ثقة عالية بقدراتهم لعبور عقبة منتخب صربيا الذي يملك فريقا مميزا وقدم أداء جيدا رغم الخسارة أمام البرازيل»، لافتا إلى أن مسألة رحيله حال الخروج من الدور الأول من المونديال لا تشغل تفكيره حاليا، وأنه واثق في قدرة لاعبيه على عبور هذا الموقف، مطالبا بدعم الجماهير في لقاء صربيا ومساندة أعضاء الفريق.