يتطلع منتخب البرتغال لحجز مقعده مبكرا في دور الـ 16، حينما يواجه منتخب أوروغواي اليوم على ملعب «لوسيل» في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات في المونديال القطري.



ويتصدر منتخب البرتغال، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه، جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بعدما استهل مشواره في المونديال بفوز مثير 3-2 على غانا في الجولة الافتتاحية يوم الخميس الماضي.



في المقابل، يتقاسم منتخب أوروغواي، الذي توج باللقب عامي 1930 و1950، المركز الثاني مع منتخب كوريا الجنوبية برصيد نقطة واحدة، عقب تعادلهما من دون أهداف في الجولة الأولى.



وللنسخة الثانية على التوالي يلتقي المنتخبان في كأس العالم، بعدما سبق أن تواجها في دور الـ 16 في البطولة الماضية بروسيا عام 2018، حيث حسم منتخب أوروغواي المواجهة لصالحه، عقب فوزه 2-1 على المنتخب الملقب بـ (برازيل أوروبا).



ويسعى المنتخب البرتغالي الى حصد النقاط الثلاث لاجتياز مرحلة المجموعات للمرة الخامسة في تاريخه والثانية على التوالي، دون انتظار لقائه ضد كوريا الجنوبية، الجمعة في ختام دور المجموعات.



ويرغب منتخب البرتغال في إقناع جماهيره بقدرته على المضي قدما في البطولة، بعدما اهتز أداؤه في معظم الأحيان خلال لقائه المنتخب الغاني، الذي أحرج زملاء النجم كريستيانو رونالدو في العديد من الفترات.



ويبحث رونالدو عن هز الشباك في البطولة للمباراة الثانية على التوالي، بعدما افتتح التسجيل للبرتغال من ركلة جزاء في اللقاء الماضي، ليدون اسمه في سجلات كأس العالم برقم قياسي مذهل.



وأصبح رونالدو (37 عاما) أول لاعب يتمكن من التسجيل في 5 نسخ متتالية بالمونديال منذ أن افتتح سجله التهديفي في نسخة عام 2006 بألمانيا بتسجيله هدفا في شباك إيران في دور المجموعات.



وفض رونالدو، الذي لم يعد مسجلا في قائمة أي ناد حاليا بعد فسخ عقده مع مان يونايتد الإنجليزي بالتراضي، شراكته مع الأسطورة البرازيلي بيليه والألمانيين اوفه زيلر وميروسلاف كلوزه في التسجيل خلال 4 نسخ متتالية من كأس العالم.



من جانبه، يطمح منتخب أوروغواي، الذي يشارك في المونديال للمرة الـ 14، في الاحتفاظ بآماله في الصعود لمرحلة خروج المغلوب للمرة الـ 11 في تاريخه والرابعة على التوالي، بعد تعادله المخيب مع كوريا الجنوبية.



ورغم القائمة المدججة بالنجوم، التي يمتلكها منتخب أوروغواي حاليا، بقيادة الثنائي المخضرم لويس سواريز وإدينسون كافاني، بالإضافة الى داروين نونيز وفيديريكو فالفيردي ورودريغو بينتانكور، إلا أن المنتخب اللاتيني عجز عن زيارة مرمى منافسه الآسيوي، ليكتفي بحصد نقطة وحيدة.