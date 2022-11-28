قال المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، البرتغالي باولو بينتو، إن المباراة أمام غانا اليوم، ستكون صعبة للغاية، لكن «محاربي التايغوك» سيلعبون بحماس وتماسك شديد، لحسم الفوز الأول بعد التعادل مع أوروغواي في الجولة الأولى.



وأضاف بينتو أمس في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «نعلم أننا سنواجه منافسا قويا لديه لاعبون ينشطون في الدوري الإنجليزي، ويملك دفاعا قويا، وقدم مباراة جيدة أمام البرتغال، المنتخب الكوري الجنوبي لديه أيضا قوة هجومية يسعى لاستغلالها، خاصة مع تواجد الجناح السريع هيونغ مين سون (مهاجم توتنهام الإنجليزي)، الذي سيخوض المباراة بقناع واق للرأس.. أمامنا تحد كبير لاختراق دفاع غانا، وعلينا استغلال الفرص التي سنحصل عليها، لتحقيق الفوز».



وأكد أنه لا يشعر بأي ضغوط قبل المواجهة مع غانا، معلنا غياب اللاعب هوانغ هي تشان المحترف في صفوف ولفرهامبتون الانجليزي لعدم الجاهزية، وخضوع مين جاي كيم مدافع نابولي الإيطالي لاختبار طبي أخير لحسم موقفه من المباراة.



من جهته، قال هوانغ ان زملاءه لديهم الرغبة الكاملة في تحقيق الفوز على حساب غانا، وحصد أول انتصار في المونديال.