أكد المدير الفني لمنتخب البرتغال، فيرناندو سانتوس، أن منتخب أوروغواي يعتمد على اللعب الجماعي وليس على أفراد.



وقال سانتوس، في المؤتمر الصحافي، «يجب أن نضع في عين الاعتبار جميع اللاعبين في منتخبنا، ولا نركز على لاعب واحد، بالنسبة لى من المهم لنا أن نلعب كمجموعة كفريق».



وأضاف «لا أستطيع تفهم لماذا أصيب دانيلو، لم نر كيف أصيب، ولكن إصابته خطيرة ونشعر بالحزن لخسارة لاعب مثله، بالطبع الإصابة في كأس العالم أمر سيئ وصعب على اللاعب، ولكنت لدينا 3 لاعبين يحلون مكانه».



وتابع سانتوس: «أوروغواي حاليا رائعون وغيروا بعض اللاعبين، فالفيردي ونونيز لم يكونا في آخر مونديال، ولكن لا أعتقد أنهم تغيروا كثيرا من آخر كأس عالم».