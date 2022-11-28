بعد إخفاقهما في تحقيق الانتصار في مباراتهما الأولى، يسعى منتخبا غانا وكوريا الجنوبية للتمسك بآمالهما في الصعود للأدوار الإقصائية، عندما يلتقيان اليوم على ملعب (المدينة التعليمية)، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة.



ويتذيل منتخب غانا، الذي يشارك في المونديال للمرة الرابعة، جدول ترتيب المجموعة بلا نقاط، عقب خسارته 2-3 أمام البرتغال في الجولة الأولى، يوم الخميس الماضي.



في المقابل، يتقاسم منتخب كوريا الجنوبية، الذي يلعب في كأس العالم للمرة الـ 11 في تاريخه والعاشرة على التوالي، وصافة ترتيب المجموعة مع منتخب أوروغواي، برصيد نقطة واحدة لكل منهما، عقب تعادلهما بدون أهداف في مستهل مبارياتهما بالمسابقة.

ورغم المواجهات العديدة التي جمعت بين غانا وكوريا الجنوبية، إلا أن هذا اللقاء (الأفرو آسيوي) سيكون الأول على الصعيد الرسمي بينهما.

ولا بديل أمام كلا المنتخبين سوى حصد النقاط الثلاث، إذا أرادا الحفاظ على حظوظهما في الصعود لدور الـ 16 في البطولة الأهم والأقوى في عالم الساحرة المستديرة.



وكان المنتخب الغاني، الذي عاد للمشاركة في كأس العالم، عقب غيابه عنها في النسخة الماضية بروسيا عام 2018، ندا حقيقيا لمنتخب البرتغال، وكان قريبا من خطف نقطة التعادل، لولا نقص خبرة لاعبيه في مواجهة أحد عمالقة كرة القدم في العالم.

ويمتلك منتخب غانا في قائمته بالبطولة مزيجا من عنصري الخبرة، مثل أندريه أيو صاحب الهدف الأول في شباك البرتغال، والشباب مثل محمد قدوس وأليدو سيدو، وعثمان بوكاري، الذي أحرز الهدف الثاني في المباراة الماضية.



ويأمل أوتو أدو، المدير الفني لمنتخب غانا، أن يتخلى سوء الحظ عن لاعبيه في مواجهة كوريا الجنوبية، حيث تعني الهزيمة وداع منتخب (النجوم السوداء) البطولة رسميا.



من جانبه، ستكون هذه هي المواجهة الرابعة لمنتخب كوريا الجنوبية، الذي سجل ظهوره الأول في كأس العالم عام 1954، أمام أحد المنتخبات الأفريقية في كأس العالم.



وخلال المواجهات الـ 3 السابقة التي خاضها أمام منتخبات القارة السمراء في المونديال، حقق المنتخب الكوري الجنوبي انتصارا وحيدا، فيما تعادل في مباراة وخسر أخرى.



ويسعى منتخب كوريا الجنوبية لإنعاش حظوظه في اجتياز مرحلة المجموعات للمرة الثالثة في تاريخه بكأس العالم، والأولى منذ نسخة المسابقة عام 2010 بجنوب أفريقيا.



وتضع جماهير كوريا الجنوبية الكثير من الآمال على سون هيونجغ مين، نجم فريق توتنهام الإنجليزي، في صنع الفارق خلال المباراة، رغم استمرار معاناته من الإصابة بكسر في محجر العين.