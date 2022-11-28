أصيب مدافع البرتغال دانيلو بيريرا بكسر في ثلاثة أضلع في تدريبات بلاده وسيغيب عن المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات في المونديال. وأصيب دانيلو الذي خاض الدقائق الكاملة للمباراة الأولى ضد غانا (3-2) الخميس الماضي بسبب غياب قطب الدفاع المصاب بيبي خلال التدريبات السبت. وأوضح الاتحاد البرتغالي للعبة أن «الفحوصات كشفت عن كسر في ثلاثة أضلع بالجهة اليمنى. سيغيب عن صفوف المنتخب الوطني».



في المقابل، غاب زميله في النادي الباريسي نونو منديش عن التدريبات، حيث تابع علاجه على غرار الأيام السابقة بسبب إجهاد في العضلات، كما هي حال لاعب الوسط أوتافيو الذي لعب أساسيا ضد غانا.