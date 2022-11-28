حققت كوستاريكا فوزا صعبا على اليابان 1-0 أمس على ستاد أحمد بن علي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من مونديال قطر 2022. وسجل كيشر فولر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.



وعوضت كوستاريكا خسارتها الفادحة أمام إسبانيا بسباعية نظيفة في الجولة الاولى، في حين فشل المنتخب الياباني في تحقيق فوزه الثاني في البطولة بعد أول مدو ضد ألمانيا 2-1.



ورغم الفوز المدوي على ألمانيا 2-1 في مستهل مشوار «الساموراي الأزرق» في البطولة، قرر مدربه هاجيمي مورياسو اجراء خمسة تبديلات على التشكيلة الأساسية، طالت أبرزها مشاركة ريتسو دوان الذي نزل بديلا ضد ألمانيا وسجل هدفا.



ودخل المنتخب الياباني المباراة وعينه على كسب النقاط الثلاث التي ستضعه في موقف قوي جدا لبلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الرابعة في تاريخه بعد 2002 عندما تشارك في استضافة البطولة مع كوريا الجنوبية و2010 و2018.



في المقابل، دخلت كوستاريكا التي بلغت ربع نهائي مونديال البرازيل عام 2014 قبل ان تخسر بصعوبة أمام هولندا بركلات الترجيح، المباراة لتعويض خسارتها القاسية أمام إسبانيا بسباعية نظيفة.



جاء الشوط الأول رتيبا للغاية وكان الحارسان ضيفي شرف على المباراة، نظرا لارتكاب لاعبي اليابان العديد من الأخطاء في التمرير، في حين كانت هجمات كوستاريكا خجولة للغاية.



وفي مطلع الشوط الثاني، أجرى مدرب اليابان تعديلات عدة على تشكيلته، واستهله فريقه بقوة من خلال تسديدة قوية لهيديماسا موريتا كان لها كيلور نافاس بالمرصاد (47)، ثم رأسية ضعيفة لأسانو بين يدي نافاس (48). وسنحت ركلتان حرتان لليابان على مشارف المنطقة من دون إدراك الشباك.



وفي غمرة السيطرة اليابانية، وفي أول تسديدة نحو المرمى الياباني في الشوط الثاني نجحت كوستاريكا في افتتاح التسجيل عندما أخطأ الدفاع الياباني في الخروج من منطقته، فانتزع يلتسين تيخيدا الكرة ومررها باتجاه كيشر فولر سددها لولبية من خارج المنطقة لمسها الحارس الياباني المتقدم شويتشي غوندا من دون أن يمنع دخولها مرماه (81). وللمفارقة، فإن تسديدة فولر كانت الاولى لمنتخب بلاده في هذه البطولة وأصابت المرمى. وحاول المنتخب الياباني إدراك التعادل في اواخر المباراة لكن من دون طائل.

نافاس يحتفل بلغة مهدَّدة بالانقراض!



احتفل حارس مرمى كوستاريكا كيلور نافاس بالفوز بطريقة استثنائية، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على «تويتر» رسالة باللغة الإسبانية: «شكرا لكم جميعا على دعواتكم وصلواتكم، أحب أن أكون جديرا بهذه المشاعر، لأنني احتاجها بشدة». وأضاف حارس مرمى باريس سان جرمان عبارة أخرى باللغة البريبرية المحلية: «معا سنكون أقوى».

وتشير تقارير صحافية إلى أن هذه العبارة باتت علامة مميزة في احتفالات لاعبي كوستاريكا في الأشهر الأخيرة، وزاد استخدامها مع التأهل لمونديال قطر. وتحاول الحكومة في كوستاريكا إحياء 5 لغات محلية، منها البريبرية لحمايتها من الانقراض مع مرور الوقت.

وتعد اللغة الإسبانية هي اللغة الرسمية في كوستاريكا منذ الاحتلال الإسباني للبلاد في القرن السادس عشر حتى الحصول على الاستقلال عام 1821.

اليابان وكوستاريكا في سطور





٭ المباراة: اليابان - كوستاريكا (0-1).

٭ الملعب: أحمد بن علي.

٭ الجمهور: 41479 متفرجا.

٭ المجموعة الخامسة - الدور الأول (الجولة الثانية).

٭ الحكم: الإنجليزي مايكل أوليفر.

٭ الأهداف: كوستاريكا: كيشر فولر (81).

٭ الإنذارات: اليابان: ميكي ياماني (44)، كو إيتاكورا (84)، واتارو إندو (90+3) وكوستاريكا: أنتوني كونتريراس (42)، سيلسو بورخيس (61)، فرانسيسكو كالفو (70).

٭ التشكيلتان:

٭ اليابان (المدرب: هاجيمي مورياسو): شويتشي غوندا - كو ايتاكورا، ميكي ياماني (كاورو ميتوما، 62)، مايا يوشيدا، يوتو ناغاتومو (هيروكي إيتو، 46)- واتارو إندو، يوكي سوما (تاكومي مينامينو، 82)، هيديماسا موريتا- ريتسو دوان (جونيا إيتو، 67)، دايتشي كامادا، أياسي اويدا (تاكوما أسانو، 46).

٭ كوستاريكا (المدرب: الكولومبي لويس فرناندو سواريس): كيلور نافاس - كيشر فولر، أوسكار دوارتي، فرانسيسكو كالفو، براين أوفييدو - كندال واتسون، سيلسو بورخيس (يوستين سالاس، 89)، يلتسين تيخيدا، خيرسون توريس (براندون أغيليرا، 65)- أنتوني كونتريراس (جويسون بينيت، 65)، جويل كامبل (دانيال تشاكون، 90+5).