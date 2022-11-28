متابعة: هادي العنزي



«لا يأس مع الماكينات»... مقولة طبقها المنتخب الألماني مساء أمس بعدما فرض تعادلا متأخرا مع نظيره الإسباني 1-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد «البيت» بمدينة الخور القطرية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم، ليحصد «الماتادور» النقطة الـ 4 في رصيده، فيما حصد الألمان النقطة الأولى في المونديال.



دخل المنتخب الألماني مواجهة إسبانيا وهو أمام خيار صعب، ومطالب بالفوز فقط، وخشية خسارة ثانية ستطيح به خارج المونديال بعد هزيمة أولى مريرة أمام نظيره الياباني 1-2 في الجولة الأولى، واضعا ألقابه التاريخية الأربعة في المونديال على المحك وفي مواجهة «الماتادور» الإسباني.



بداية حذرة انتهجها الألماني هانزي فليك، وهو يدرك جيدا أن مغامرة غير محسومة من شأنها أن تكلفه الكثير، فيما بدا فريق المدرب لويس انريكي أكثر تحررا ومبادرة بالضغط، معتمدا على الاستحواذ عبر «التيكي تاكا» التي يتخذها نهجا كرويا، وما هي إلا 7 دقائق فقط من انطلاقة البداية حتى كشف لاعب الوسط داني أولمو عن نوايا «الماتادور» الطامعة في النقاط الثلاث بتسديدة قوية هزت القائم الأيسر للحارس مانويل نوير، وحاول توماس مولر وسيرج غنابري الرد على الهجمة الأولى، لكن محاولتهما أوقفها الحارس أوناي سيمون، قبل أن يقرر الحكم المساعد رفع الراية (10)، سدد بعدها الظهير جوردي ألبا بجانب القائم الأيمن، وجاء الرد بهجمة منظمة لـ «الماكينات» انتهت عند غنابري الذي سدد من خارج الـ 18، لكنها مرت بجانب القائم الأيمن لسيمون.



«المانشافت» استخدم الضغط العالي و«فخ التسلل» لإرباك هجوم «الماتادور»، واتخذ من التمريرات القصيرة طريقا لاختراق الدفاع الإسباني بقيادة كارفاخال، وجوردي البا، أفلح في الأولى، ومن كرة عرضية كاد المدافع أنطونيو روديغر يفتتح التسجيل لمصلحة «الماكينات» لكنه وقع في قبضة تقنية الفيديو المساعد «VAR» الذي ألغى هدفه بداعي التسلل (39).



أناقة النقل الجماعي للكرة وحيوية شباب إسبانيا في سرعة الانطلاق كانتا حاضرتين في العديد من هجمات فريقهم، لكنها كانت سرعان ما تتلاشى، بعدما تصطدم بجدار الرباعي كيرير، وروديغر، وسولي، وروم، ولعل من ملامح الشوط الأول اجتهاد داني أولمو على الجهة اليسرى وسعيه الجاد غير مرة لإحداث ثغرة في «الدفاع» الألماني، لكنه كلما انطلق وجد نيكلاس سولي في طريقه حائلا دون وصوله، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.



موراتا وفولكروغ.. البدلاء يسجلون!



الجولة الثانية من صراع كبيري القارة الأوروبية، التي احتضنتها مدينة الخور القطرية، أخذت طابعا أكثر تنافسية، استهلها المدرب الإسباني لويس إنريكي بتبديل «حيوي هجومي» أشرك خلاله موراتا، الذي يمتاز بضربات الرأس، بدلا من فيران توريس، وما هي إلا دقائق حتى كان موراتا على الموعد، ولم يتأخر عن ترجمة عرضية جوردي ألبا إلى هدف يهز شباك به مانويل نوير وقلب ألمانيا (62)، وكاد الثنائي أولمو وأسينسيو أن يقتل طموحات «الماكينات» لكن الأخير أرسلها بعيدا عن المرمى (65).



وواصل إنريكي تبديلاته التكتيكية بإشراك نيكو وليامز وكوكي بدلا من مارتن باييز وماركو أسينسيو لمزيد من الحيوية، ورد هانزي فليك بتبدلين هو الآخر، حيث أشرك لوكاس كلوسترمان، ونيكلاس فولكروغ، بدلا من ثيلو كيرير، وتوماس مولر لعل وعسى أن ينتشلا الفريق من وضعه الكارثي.



شهدت الدقائق الـ 30 من الشوط الثاني تألق حارس «الماتادور» أوناي سيمون، تصدي لتسديدة جوشوا كيميتش (56)، وأغلق المرمى في وجه جمال موسيالا ليجبره على التسديد بجسده (73).



وبعد عناء كبير، عاد «الماكينات» من بعيد ليعادلوا النتيجة بتسديدة لا ترد من البديل نيكلاس فولكروغ، الذي استثمر كرة زميله جمال موسيالا بأفضل صورة ممكنة، مسددا بقوة في سقف مرمى أوناي سيمون (83)، ليبقي على آمال ألمانيا حاضرة وبقوة في تكملة المشوار الصعب بالمونديال. والجدير ذكره أن هدفي المباراة جاءا بواسطة مهاجمين بديلين دخلا في الشوط الثاني.