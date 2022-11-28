مريم بندق



علمت " الأنباء" أن وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بو قماز ستطلع مجلس الوزراء في جلسته اليوم على كامل استعدادها لصعود المنصة وتفنيد الاستجواب المقدم لها من النائب حمدان العازمي. وحسب نص لائحة المجلس، يجوز للوزيرة بو قماز طلب التأجيل أسبوعين ويستجاب إلى طلبها .



ومن الأهمية ذكر أن اختيار بو قماز لمنصبها جاء لعدة أسباب أهمها أنها استاذة اكاديمية في كلية الهندسة إلى جانب ممارستها العمل الفني ميدانيا، مما أكسبها خبرة تراكمية مضاعفة جمعت بين الدراسة الأكاديمية والخبرة الفنية العملية.