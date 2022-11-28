منصور السلطان

‏تمكن رجال أمن الأحمدي مساء امس، من ضبط وافد آسيوي بحوزته 154 قنينة خمر محلي خلال محاولته توزيعها على زبائنه في منطقتي المهبولة والمنقف .



ووفق مصدر امني افاد بأنه خلال تجول إحدى دوريات أمن الأحمدي في منطقة المهبولة تم الاشتباه بسيارة وبعد اجبار قائدها على التوقف حاول الهرب فتم الإمساك به حيث تبين انه آسيوي الجنسية، وبالتوجه إلى سيارته شوهدت كميات من الخمور المحلية في المقاعد الأمامية والخلفية، وبتفتيش سيارته عثر على 154 قنينة خمر محلي .



وبعد التحقيق مع الآسيوي اعترف بأنه يقوم بتصنيع الخمور ومن ثم بيعها على زبائنه، وتم إبلاغ المسؤول المختص الذي أمر بتحويل الآسيوي وكمية الخمور إلى الجهات المختصة.