بشرى شعبان

أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة، خاصية تحديث بيانات الخريجين وذوي الخبرة "أونلاين".

وأشارت إلى أن المبادرة في تحديث البيانات يتيح للخريجين وذوي الخبرة العديد من الميزات منها كتابة السيرة الذاتية ومعرفة رغبات الخريجين وتحديد مسارهم المهني إلى جانب الحصول على فرصة عمل تناسب مقدم الطلب.

ويتم التحديث "أون لاين" بشكل سلس وسهل عبر الخطوات الآتية:

1. الدخول على موقع الهيئة العامة للقوى العاملة www.Manpower.gov.kw

2. اختر الخدمات الإلكترونية

3. اختر فخرنا لتوظيف العمالة الوطنية

4. اختر "فخرنا باحث"

5 . ادخل الرقم المدني والرقم السري واتمام عملية التحديث