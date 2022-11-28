مريم بندق



تعكف الجهات الحكومية المختصة على إعداد التصورات والتفاصيل الكاملة حول البديل الاستراتيجي للرواتب، والذي يعتمد " سلما جديدا للرواتب "، يصدر بمشروع مرسوم من الحكومة، ويشمل الموظفين الحاليين في الوزارات والجهات الحكومية من أصحاب الرواتب الأساسية المنخفضة والتي لم تتم زيادتها، و يهدف لتحقيق العدالة وتضييق الفجوة الواسعة بينهم وبين أقرانهم من حاملي المؤهلات العلمية ذاتها ويعملون في جهات أخرى.



وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إن الدراسة ستراعي بعض الفروقات مثل طبيعة العمل ومكان العمل والخبرة والكفاءة، والتي تحتم وجود اختلافات ولايمكن تحقيق المساواة الكاملة بينهم .



وكشفت عن أن سلم الرواتب الجديد سيطبق على التعيينات الجديدة ، ولا يشمل الموظفين الحاليين من أصحاب الرواتب العالية في جهات أخرى، لكن يشمل التعيينات الجديدة في الجهات ذاتها.