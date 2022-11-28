أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" موعد حفلته الغنائية المقبلة ضمن جولته الغنائية لعام 2022، أنها ستكون في درّة العواصم أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحدد موقع الحفل في قصر الحصن يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ51 لإتحاد دولة الإمارات، حيث قال عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: "محطتنا القادمة في قلبي وروحي ومحبوبتي الإمارات .. نحتفل لها معكم باليوم الوطني الـ51، نغنّي معاً فخراً وابتهاجاً باتحادنا الغالي في قصر الحصن بعاصمتنا أبوظبي يوم 1 ديسمبر".



ويأتي حفل الجسمي في مسرح قصر الحصن، ضمن احتفالات إمارة أبوظبي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ51، من تنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.