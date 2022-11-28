أول قناة تلفزيونية وإذاعية عبر الإنترنت ومركز تدريب إعلامي متخصص في الشرق الأوسط تنطلق من دبي لأصحاب الهمم



بهدف دمج أصحاب الهمم في شتّى مناحي الحياة، ومنحهم الحق والإمكانية في العيش المُستقل على قدم المساواة مع الآخرين، ومن الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الشريحة المهمه، جاءت فكرة المنتج والمخرج صلاح الياسري من خلال "الياسري للإنتاج الفني" بمشروع تأسيس قناة تلفزيونية وقناة إذاعية "راديو" مخصصة لأصحاب الهمم، تتيح لهم الفرصة في الإندماج في الوسط الفني والإعلامي الاحترافي، والمشاركة بشكل فعال في المجالات الفنية والإعلامية والانخراط في المؤسسات الاعلاميه، ومن خلال تأمين البيئة المُؤهّلة لضمان مشاركاتهم على المستوى العالي والمهني، وكذلك تأسيس مركز تدريب مهني فني وإعلامي يقوم بتدريب المؤهلين في مختلف المجالات الإعلامية في جميع المهن التخصصية في الاستوديوهات من خلال التدريب علئ الهندسة الصوتية بما فيها مراحل التسجيل الصوتي وصولا للماسترينغ و والمكسنغ، والتشغيل، والإعداد الإعلامي الاحترافي في مجال الإلقاء الصوتي والتدريب الإذاعي ، والتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني، والإخراج، وتجهيزهم ليكونوا مذيعين ومقدمي برامج وتقارير إعلامية لإيجاد فرصهم ضمن التخصص في القناة أو القنوات الإعلامية الأخرى.



وأوضح المنتج والمخرج صلاح الياسري رئيس مجلس الإدارة في "الياسري للإنتاج الفني" الذي يتخذ من مدينة دبي للإعلام مقراً لشركته أن دبي والإمارات مركزاً هاماً لإنطلاق المشاريع المتميزة ودعمها، وقال: "بدأنا العمل منذ ما يزيد عن أربع سنوات وللان في مراحل الإعداد بجهد استثنائي وضمن إمكانيات الشركة والاستوديو الصوتي العائد لها لإطلاق أول قناة تلفزيونية وقناة إذاعية عبر الانترنت يقوم بالعمل بها أخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا من ذوي أصحاب الهمم، وسيكون لهم دوراً كبيراً أيضاً بعد إكتساب الخبرة والممارسة في إدارة البرامج والقنوات بشكل عام، وهي فرصة كبيرة لإبراز إمكانياتهم الهائلة وطرحها أمام الجمهور بكل ثقة".



وأضاف صلاح الياسري أن هناك اتصالات وتعاونات مشتركة مع جميع مراكز ومدارس متخصصة في رعاية أصحاب الهم كمركز راشد لأصجاب الهمم في دبي وعدد من الجهات الرسمية المتخصصة، وقال: "نعمل بشكل احترافي للوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه في عالم التلفزة والإذاعة، ووضعنا خطة لاستقطاب المؤهلين من أصحاب الهمم لهذا النوع من العمل والدراسة والتدريب والتأهيل ، وسنقوم في الفترة المقبلة مقابلة مجموعة كبيرة من المرشحين لشغل الوظائف المطلوبة للقنوات، والحمد لله نحن متفائلون في إمكانياتهم بعد أن اطلعنا على أعمالهم وجهودهم أثناء العملية التعليمية في مراكزهم ومدارسهم والجامعات".



وكشف صلاح الياسري أن القنوات التلفزيونية والإذاعية سيتم بثها من خلال الإنترنت في البداية، وستظهر برامج ترفيهية وإجتماعية ودرامية او كرتونية متنوعة بشكل حديث ومتطور يتماشى مع الرؤية المستقبلية لهذا البلد المفعم بالانسانية والنجاح، وهناك خطة وضعت للبدء بعملية البث يوم 18 أبريل 2024، وهو التاريخ الذي أعلن به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق هذا المسمى "أصحاب الهمم" ..



ومن جانب آخر، وبمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ51، سخرت "الياسري للإنتاج الفني" الأستوديوهات الصوتية التي تملكها وتديرها في دبي ، لتسجيل وتنفيذ الأعمال الوطنية بدون تقاضي أجور الاستوديو والعمل الهندسي لانتاج الاعمال الوطنية على أيدي أهم مهندسي الصوت في الوطن العربي ايمانا بحب الإمارات و بالرسالة الانسانية الشاملة ويشمل العرض الذي قدمه صلاح الياسري الى كل الفنانين والشعراء والموزعين الموسيقيين والمؤسسات الحكومية والخاصة لهذه السنة وطيلة أيام السنوات القادمة لإنتاج الأعمال الوطنية التي تتغنى بحب الإمارات وإنجازاتها الباهرة على جميع الأصعدة.