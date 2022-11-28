وجه النائب صالح عاشور سؤالاً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قال في مقدمته: إن عدم حل مشكلة الاخوة البدون في دولة الكويت تجعلها قضية تتفاقم يومياً وتؤثر على سمعة الدولة خارجياً ومن الممكن حدوث ان تتفاقم مستقبلاً إن لم يتم حلها بشكل جذري وبعدالة للجميع حيث تشير بعض الاحصائيات أن عددهم الآن وصل إلى ما يقارب 150 ألف شخص ومتوقع أن يصل عددهم إلى ما يقارب 300 ألف في سنة 2035 ، وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- هل للحكومة خطة ورؤية لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية ؟ وما هي خطواتها تجاه حل هذه المشكلة؟

2- كم عدد الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من فئة أبناء الكويتيات الذين تنطبق عليهم شروط التجنيس ولم يتم تجنيسهم حتى الآن وما أسباب عدم تجنيسهم؟

3- كم عدد الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية الذين لديهم أشقاء كويتيين والذين تنطبق عليهم شروط التجنيس ولم يتم تجنيسهم حتى الآن وما أسباب عدم تجنيسهم؟

4- يرجى تزويدي بكشف يبين فيه عدد الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية حملة شهادة الدكتوراه وشهادة الماجستير والشهادة الجامعية؟

5- كم عدد الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية العاملين في السلك العسكري بقسميه (الشرطة والجيش) ؟



6- في إحدى جلسات مجلس الأمة السرية صرحت الحكومة أن هناك ما يقارب 20 ألف يستحقون التجنيس أو ممن تنطبق عليهم شروط التجنيس حسب المستندات فما هي إجراءات الوزارة تجاههم ؟ وهل هناك نية لإعطائهم هويات دائمة أو بطاقة مدنية وجوازات سفر ورخص قيادة الى حين البت في أمرهم ؟

7- كم عدد القضايا المرفوعة على وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة قانونية من قبل الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية منذ صدور مرسوم انشاؤه وحتى ورود السؤال؟ مع بيان عدد القضايا التي كسبتها الوزارة أو الجهاز والعكس كذلك والتي لازال لم يصدر بها أحكام .

8- ما السند القانوني الذي يستند عليه الجهاز لوضع صلة القرابة (القرينة) للمقيمين بصورة غير قانونية وهل يتم كشف هذه المستندات لهم للاطلاع عليها لمعرفة صحتها من عدمها قبل التوقيع عليها؟ وما أسباب كتابة هذه القرينة على هواياتهم الصادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ؟

9- هناك أبناء للشهداء مسجلون في مكتب الشهيد تم تجنيس البعض منهم ولم يتم تجنيس الآخرين ، فمتى سيتم تجنيس أبناء الشهداء وما سبب هذا التأخير؟