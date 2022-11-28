عقدت اللجنة المشكلة بموجب المرسوم الأميري رقم 218 لسنة 2022 بشأن العفو الخاص عن جرائم محددة اجتماعها الثاني اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.



وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم في تصريح صحفي إن اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة الوزير الشيتان وعضوية كل من النائب العام المستشار سعد الصفران ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وبحضور عدد من مستشاري النيابة العامة.



وأضاف المزرم أن اللجنة واصلت أعمالها لتنفيذ المهمة المكلفة بها بإعداد كشوف المحكومين الذين تنطبق عليهم أحكام المادة الأولى من المرسوم المشار إليه.



وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن المواطنين المحكومين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (4 - 15 - 25) من القانون رقم (31) لسنة 1970 والجريمة المنصوص عليها في المادة (147) من القانون (رقم 16 لسنة 1960) والجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (70) للقانون (رقم 37 لسنة 2014) والتي وقعت خلال الفترة من 16 نوفمبر 2011 حتى 31 ديسمبر 2021. (النهاية)