مريم بندق

أعلن بعض المواطنين عبر حساباتهم الشخصية في «تويتر» شمولهم بالعفو الأميري الخاص، مقدرين ومثمنين عاليا المرسوم الأميري الصادر بالعفو عنهم.



وعلمت «الأنباء» انه جار فحص الملفات لإبلاغ جميع من تنطبق عليهم الضوابط رسميا فور تأكد اللجنة من انطباق الشروط والضوابط والأحكام عليهم، وتعقد اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان اجتماعاتها في أوقات متقاربة بهدف استكمال عملها بوقت قياسي.



وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عقد الاجتماع الثاني للجنة العفو الخاص عن الجرائم المحددة اليوم.