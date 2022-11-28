على الرغم من المخاوف من التضخم، أنفق المستهلكون الأمريكيون 9.12 مليار دولار على التسوق الإلكتروني خلال يوم " بلاك فرايدي" (الجمعة السوداء)، وهو مبلغ أعلى من الأعوام السابقة، وفقا لتقرير لهيئة ادوب اناليتكس البحثية.

وخلال موسم العطلة 2022، بلغ حجم الإيرادات 7ر209 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي عندما بلغت الايرادات 205 مليار دولار.

وقالت الهيئة، التي ترصد أغلبية تجار التجزئة على الانترنت في أمريكا، إن المبيعات على شبكة الانترنت خلال البلاك فرايدي كانت أعلى من التوقعات بأن تبلغ 8.9 مليار دولار.

وارتفعت مبيعات بلاك فرايدي على شبكة الانترنت بنسبة 3ر2% مقارنة بالعام الماضي، في حين بلغت مبيعات 2020 9.03 مليار دولار.