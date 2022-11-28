تحت إشراف وزارة الصحة و من خلال الشراكة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، قدَّم مكتب منظمة الصحة العالمية بالكويت البرنامج التدريبي الثاني للقيادة تحت عنوان "القيادة الصحية من أجل التغيير الإيجابي"، وذلك بالتعاون مع كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة و جامعة جونز هوبكنز.



الملاحظات الافتتاحية للدكتورة رحاب الوطيان مديرة العلاقات الصحية الدولية في وزارة الصحة، "تفخر وزارة الصحة بشكل كبير بالعمل الجاد والموهوبين والمتفوقين لدينا.



و من الأهمية بمكان لأي منظمة تحديد القادة من الداخل و تنميتهم ، وهذا هو بالضبط سبب حرص وزارة الصحة على جعل " القيادة الصحية من أجل التغيير الإيجابي" عنصراً أساسياً في ورش العمل المقدمة لموظفي وزارة الصحة.



وتعتبر ورشة العمل هذه فريدة من نوعها من حيث أنها تجمع بين مختلف القطاعات والمهن ومستويات الأقدمية كلها تحت سقف واحد ، مما يسمح للمشاركين برؤية وسماع ومناقشة وجهات النظر المختلفة مع زملائهم ، مما يخلق إحساسًا بالرفقة والذي سيستمر لفترة طويلة بعد هذه الورشة.



ويتم كل هذا بتوجيه من كبار المتخصصين والدوليين من وزارة الصحة ، ومنظمة الصحة العالمية ، ولجنة التنسيق التابعة للأمم المتحدة وجامعة جونز هوبكنز ، مما يضمن تجربة قيمة للغاية لجميع المعنيين.



والأهم من ذلك ، ضمان استمرار أصحاب المصلحة الرئيسيين ، المواطنين والمقيمين في الكويت ، في الوصول إلى قادة صحيين على مستوى دولي".





و بهذه المناسبة تحدَّث الدكتور أسد حفيظ، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بدولة الكويت، قائلاً، "إننا يحدونا الأمل أن نتمكن من خلال تقديم هذه الدورة التدريبية على نحو مستدام لمجموعات متتالية من كبار المسؤولين في وزارات الصحة في الإقليم من إرساء الكفاءات الرئيسية اللازمة للقيادة في مجال الصحة العامة، و التي ستكون قادرة بدورها على الاستجابة للتحديات التي ينفرد بها سكاننا.



وقد حشدنا لهذا التدريب لفيفاً من الخبراء من مختلف التخصصات لتقديم الأدوات و أفضل الممارسات التي حققت نتائج مؤثرة في مجال الصحة العامة."



و برنامج التدريب على القيادة الصحية من أجل التغيير الإيجابي هو برنامج مكثف مدته ٤ أيام امتدت من ٢٨ نوفمبر و حتى ١ ديسمبر ٢٠٢٢.



و مان من بين المشاركين في البرنامج مسؤولين من وزارات الصحة بالكويت و بالدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المستوى الوظيفي الأوسط الرفيع المستوى.



وقد مكّن البرنامج المشاركين من تعزيز قدراتهم القيادية في مجالات التفكير على صعيد النُّظُم، و التواصل، و الشراكة المجتمعية و إشراك أصحاب المصلحة، وإعداد السياسات، وتخطيط البرامج لتحقيق التنمية المؤثرة و تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الصحة العامة.



وتناولت الموضوعات التي شملها البرنامج: نقطة التقاء الصحة والعافية مع التنمية المستدامة، نُهُج الاستشراف في مجال الصحة العامة العالمية، الدبلوماسية الصحية، وفن التفاوض.



و التركيز اليوم الأول على الأهداف العالمية و علاقتها بالصحة في إطار خطة التنمية المستدامة.



بينما تمثَّل محور النقاش في اليوم الثاني في تنفيذ أسلوب التفكير السائد في مجال أسلوب التفكير مجال الصحة و التأمل في الدروس المستخلصة من كوفيد-١٩ في إقليم شرق التوسط.



وفي اليوم الثالث، التركيز سيكون على موضوع الاستفادة من التفكير على صعيد النُّظُم قي مجال الصحة العامة و قيادة الأفرقة العالية التأثير لتحقيق نتائج متميزة.



و في اليوم الرابع الذي سيشهد ختام البرنامج، الذي سيتطلب من المشاركين تطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات من خلال الأيام السابقة على أوضاع تحاكي سيناريوهات فعلية في مجال الصحة العامة.



وتتولى تنسيق الدورة الدكتورة رحاب الوطيان مديرة العلاقات الصحية الدولية بوزارة الصحة.



وستقدم ادارة العلاقات الصحية الدولية سلسلة من الدورات المماثلة في السنوات القادمة ، بالتعاون الدولي ، لتطوير اداء مجموعة من القادة المهيئين على مستوى عالمي في القطاع الصحي في الكويت.