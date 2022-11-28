قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد صباح اليوم الإثنين بزيارة الإطفائي المصاب أثناء توجهه الى حادث تصادم وانحشار على طريق العبدلي، الوكيل أول ضابط فيصل فهد فيحان في مستشفى الجهراء وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.



ونقل الفريق المكراد تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، حيث كان متابعاً لحالته الصحية أولاً بأول، وتمنى له الشفاء العاجل.



هذا، وأكد الأطباء استقرار الحالة الصحية للوكيل أول فيصل فهد، وقرب مغادرته للمستشفى بعد ان اجريت له عملية جراحية في العمود الفقري وتكللت بالنجاح.