(شينخوا) أعلنت وزارة الصحة الباكستانية يوم الأحد عن إطلاق حملة التطعيم الثالثة ضد شلل الأطفال هذا العام اعتبارا من اليوم بغية تطعيم 13.5 مليون طفل دون سن الخامسة في 36 منطقة بالبلاد.

وقالت الوزارة في بيان إنه بموجب البرنامج، سيتم إعطاء اللقاح في تسع مناطق في مقاطعة البنجاب الشرقي، وثماني مناطق في جنوب السند، وست مناطق بمقاطعة بلوشستان الجنوبي الغربي.

وتم الإبلاغ عن 20 حالة شلل أطفال في باكستان هذا العام جميعها في مقاطعة خيبر بختونخوا غير أن الفيروس اكتشف في أجزاء أخرى من البلاد أيضا.

ووفقا للوزارة، فإن الحملة سيشارك فيها أكثر من 100 ألف عامل صحي مدرب لتلقيح الأطفال المستهدفين على عتبة منازلهم.