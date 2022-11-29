twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الجويان والحافظ الثلاثاء 2022/11/29 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2267 A+ A- استمع مساعد العارضي يباركالمعرس د.حمد ناصر الجويانالزميل عدنان الراشد يباركالزميلان حسين الرمضان وفهد الرمضان يقدمان التهانيأنور الرفاعي مباركاخليفة المطر مباركاسعود الهاجري وفهد مجبل ومحمد الهاجري وعبدالله البنوان وعبدالعزيز الجويان والمعرس ووالده وعمهمشعل الجويان يباركحمد الصهيل وشعيب الخالدي وفلاح الديحاني يباركونمنصور المسعد ومحمد الراشد يباركانالمعرس د.حمد الجويان متوسطا والده ناصر الجويان ووالد العروس جمال الحافظ وعمه محمد الجويان وشقيقه سعود الجويانعادل الحافظ مهنئاجمال الحافظ وأحمد الهاجري وعبدالله الهاجري وعبدالرحمن البصيري يهنئونلقطة تذكارية مع المعرس د.حمد الجويان بالمناسبة السعيدةمباركة للمعرس د.حمد ناصر الجويان من الأصدقاءالمعرس د.حمد ناصر الجويان متوسطا الأهل في لقطة تذكارية احتفل ناصر سعود الجويان بزفـاف نـجله د.حمـــد عـــلـى كريــمة جـمال عيسى الحافظ بحضور جــمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذيـن قدمــوا المباركة والتهاني بــــالمنــاســبة السعيدة.ألف مبروك.