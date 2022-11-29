أكدت مؤسسة الموانئ الكويتية أن تكلفة استغلال الرصيف غير التجاري «خدمات بترولية» في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة تبلغ مليوني دينار سنويا، و100 ألف دينار للرصيف الخدمي و150 ألف دينار للرصيف التجاري. وذكرت «الموانئ» أن تكلفة استغلال المتر الطولي للحوض المستغل للسفن 25 دينارا سنويا، و20 دينارا يوميا لاستغلال أحواض المراكب من صفر إلى 25 مترا، و25 دينارا يوميا من 25 إلى 50 مترا.



ولفتت إلى أن قيمة استغلال متر الأرض الفضاء 200 فلس شهريا، ونصف دينار للمتر في المبنى المسقف، و3 دنانير للمتر شهريا في المكاتب.