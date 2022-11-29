المطار الجديد يدعم خطط المملكة لتصبح الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم

إعلان المخطط للمطار تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات بالتركيز على القطاعات الواعدة

المشروع يمتد على مساحة 57 كم2.. ويشمل 6 مدارج طيران و12 كم2 من المرافق المساندة

المطار الجديد يستهدف الحصول على شهادة «LEED» البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة





أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسرا يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.



وسيسهم المطار الجديد في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وسيكون مطار الملك سلمان واحدا من أكبر المطارات في العالم، وسيمتد على مساحة تقارب 57 كم2، والتي تشمل الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كم2 من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهيــــة، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية.



مشروع صديق للبيئة



وسيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، كما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050.



وسيتم تنفيذ المرافق السكنيـة والترفيهيـــــة والمحلات التجارية، وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين.



ويضع مطار الملك سلمان الدولي الاستدامة ضمن أولوياته، حيث يستهدف الحصول على شهادة LEED البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة، وسيكون مدعوما بموارد الطاقة المتجددة.



ويأتي إعلان المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثـــمارات العامة التي تركز على إطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية محليا، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، ودعم جهود المملكة في تنويع الاقتصاد.



ومن المتوقع أن يسهم المشروع في نحو 27 مليار ريال سنويا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».