

أعلنت وزارة المالية عن انضمامها إلى تطبيق «سهل لأصحاب أعمال»، وذلك عبر تقديم تسع خدمات إلكترونية خاصة بقطاع أملاك الدولة التابع لوزارة المالية، بهدف تمكين أصحاب الشركات والمؤسسات من إنجاز معاملاتهم عبر نافذة واحدة، والعمل في إطار النهج الحكومي بالتحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وضمان سرعة إنجاز المعاملات لأصحاب الأعمال.



وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن هذه الخدمات تضمنت 5 خدمات خاصة بأملاك الدولة للأسواق، وهي دفع المستحقات السنوية للأسواق، إصدار بدل فاقد إيصال، إصدار بدل فاقد ترخيص، إصدار بدل فاقد عقد، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر.



كما تضمنت الخدمات 4 خدمات تخص أملاك الدولة للجمعيات التعاونية، وهي دفع المستحقات السنوية للجمعيات، إصدار بدل فاقد إيصال سداد مستحقات جمعية، إصدار بدل فاقد عقد جمعية، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر.