اختتم بنك برقان مؤخرا مشاركته في معرض المؤسسة العامة للرعاية السكنية الذي استضاف كل البنوك المحلية بهدف التعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية لموظفي المؤسسة.

وتأتي مشاركة البنك في سياق حرصه على نشر الوعي بمنتجات وخدمات القطاع المصرفي والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتوعية المجتمع بالحلول المصرفية التي تلبي مختلف احتياجاتهم.



وشملت مشاركة بنك برقان في المعرض تخصيصه لجناح خاص عرض فريق برقان من خلاله خدماته ومنتجاته البنكية التي توفر حلولا مصرفية مميزة ومتنوعة تناسب كل الاحتياجات لموظفي المؤسسة ولمختلف فئات المجتمع، مما يعد خطوة مهمة ضمن جهود البنك للتعريف بدور البنوك الكويتية الذي تؤديه في دعم الاقتصاد الكويتي، وضمان تنمية ورفاه المجتمع وتغطية احتياجاته ومواكبة تطلعاته ومتطلباته اليومية المتغيرة.

كما خصص بنك برقان أثناء مشاركته إلى جانب ذلك فعاليات توعوية موجهة لزوار المعرض من خلال تواصله المباشر معهم، للحديث عن محاور حملة «لنكن على دراية» التي يشارك فيها البنك بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت وكل البنوك المحلية، لنشر الوعي بالجانب المالي وتعزيز المعرفة حول القطاع المصرفي الكويتي والحقوق والواجبات المتعلقة بالعملاء.



وقد صرحت مي السبتي مسؤول فريق في بنك برقان قائلة: يسعدنا في بنك برقان أن نشارك في معرض المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأن نتخذ منه منصة إيجابية نلبي من خلالها احتياجات موظفي المؤسسة من الخدمات والمنتجات المصرفية، ونساهم من خلالها أيضا كمؤسسة مالية وطنية مرموقة في نشر التوعية حول القطاع المصرفي.



من جانبها، صرحت حصة النجادة، مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان قائلة: مستمرون في جهودنا لنشر الوعي المالي في سياق حملة بنك الكويت المركزي التوعوية «لنكن على دراية»، كما نؤكد حرصنا الشديد على المشاركة في أي فعالية تنطلق من مركزية الفرد والمجتمع ودعم الجهات المنظمة لها، فتطبيقنا لمضمون شعار «أنت دافعنا» خلال جميع أنشطتنا يأتي على رأس أولوياتنا في بنك برقان.