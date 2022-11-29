يواصل موظفو بيت التمويل الكويتي (بيتك) جهودهم المتميزة في التعريف بحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.



ويقوم الموظفون بمهامهم على أكمل وجه بدعم أهداف حملة «لنكن على دراية» التي تهدف الى نشر الثقافة المالية والتوعية بأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المالية للبنوك وتسليط الضوء على حقوق العملاء والتزاماتهم.



ويواصل «بيتك» رسائله المتعلقة بالحملة إلى الموظفين عبر منصات للتواصل الداخلي، بغرض الاستفادة منها ونقلها عبر تواصلهم المباشر مع العملاء سواء في الفروع المصرفية او عبر الهاتف، أو من خلال مختلف قنوات التواصل كمنصات التواصل الاجتماعي، ومكالمات الفيديو عبر فروع KFH Go، وغير ذلك من قنوات التواصل المختلفة، إذ يساهم ذلك في تحقيق أقصى قدر من التوعية المصرفية للعملاء والجمهور.



وتتمثل الأهداف الرئيسية لحملة «لنكن على دراية» في إدراك المبادئ والمفاهيم الأساسية في المجال المالي والمصرفي، وتهدف الى التوعية بحقوق العميل الخاصة بعمليات التمويل الشخصي، وآلية تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفيــة، والبطاقـــات المصرفية المتنوعة، وطرق تفادي التعرض لعمليات الاحتيال والتوعية بمخاطر ما يعرف بـ «التكييش» والاستثمارات عالية المخاطر، وزيادة وعي الجمهور بأهم المواضيع المالية وكيفية حماية الأصول من عمليات الغش والاحتيال، والاستفادة مما تقدمه البنوك من خدمات لإدارة المدخرات بشكل سليم، إلى جانب توضيح دور القطاع المصرفي بشكل عام والمنتجات المصرفية التي يقدمها بشكل خاص، وذلك من خلال تقديم مجموعة من التعليمات والنصائح ونشرها بشكل دوري عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإلكترونية المختلفة للبنك.