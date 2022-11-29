

ما أسباب زيادة الوزن في الشتاء؟



قالت اخصائية التغذية ألكسندرا سورجيك إن التغيرات الطارئة على النظام الغذائي في الشتاء هي السبب الرئيسي لزيادة الوزن خلاله.

وقالت: «في فصل الشتاء، غالبا ما نأكل كميات أقل من الخضراوات والفواكه التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والألياف الغذائية، ونزيد من تناولنا للكربوهيدرات البسيطة والأطعمة الدهنية».

بالإضافة إلى ذلك، لفتت اختصاصية التغذية الانتباه إلى أن الناس غالبا ما يتحركون بشكل أقل في الشتاء، ما يؤدي أيضا إلى زيادة الوزن.

وقالت: «لا نشعر بالرغبة في ارتداء الملابس لسبب أن الطقس ليس لطيفا للغاية، ونتيجة لذلك فإن عدد نزهاتنا في الهواء الطلق يقل، كما يقل نشاطنا البدني».

وعن الأطعمة التي يجب تضمينها نظامك الغذائي في الشتاء، أشارت إلى أنه من المهم في فصل الشتاء عدم تغيير نظامك الغذائي بشكل جذري، آخذا في الاعتبار لخصائص موسم البرد حتى تشعر بالرضا.



المصدر: «كومسومولسكايا»