في خطوة نحو دعم المشاريع الشبابية الهادفة إلى مواجهة التحديات وتوفير الحلول للمجتمع الكويتي، أطلقت مؤسسة «لوياك» برنامجا متميزا تحت مسمى «كن - تنيو» لريادة الأعمال الاجتماعية، صممته بالتعاون مع كلية بابسون الأميركية، الرائدة في مجال ريادة الأعمال عالميا.



البرنامج الذي يأتي ثمرة شراكة مع بنك الكويت الوطني وشركتي «زين» و«أجيليتي» العالمية، يدعم الشباب والشابات من عمر 17 إلى 30 سنة، الطامحين إلى ترجمة أفكارهم المبتكرة من خلال مشاريع قائمة على أرض الواقع.



ويستجيب البرنامج لتطلعات رواد ورائدات الأعمال الباحثين عن تنمية مشاريعهم وتطويرها بهدف خدمة المجتمع، والراغبين بصقل مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، ما يسهم في تعزيز مسيرتهم المهنية.

ويتيح البرنامج كذلك إمكانية المشاركة، سواء كفرد أو مجموعة تحت فكرة مشروع واحد، على أن يكمل كل عضو في المجموعة طلب الالتحاق بالبرنامج.



وينطلق برنامج «كن - تنيو» في 7 يناير 2023 ويستمر على مدى سبعة أسابيع حتى 21 فبراير المقبل، وينظم كل أحد وثلاثاء وأربعاء من الساعة الخامسة عصرا حتى الثامنة مساء، وسيتطرق المشاركون فيه إلى مواضيع متنوعة تتعلق بتطوير أفكارهم وتأسيس مشاريعهم وإثبات مدى جدواها وقيمتها المضافة للمجتمع الكويتي.



ويتولى البروفيسور العالمي فيليب كيم، افتتاح البرنامج وتنظيم ورش عمل مكثفة خلال الأسبوع الأول، وهو المتخصص والخبير في مجال ريادة الأعمال من كلية «بابسون» والحاصل على درجة التميز من مؤسسة لويس للابتكار الاجتماعي، كما سيحظى المشاركون بجلسات تدريبية ومحاضرات ونقاشات قيمة وتوجيه متكامل من قبل نخبة من الخبراء والموجهين المحليين لإطلاق فكرة المشروع في عالم ريادة الأعمال.



ويشترط البرنامج الريادي تقديم فكرة مشروع والالتزام بجدول الأعمال كاملا، كما إتقان اللغة الإنجليزية، تحدثا وكتابة.

ويختتم بعرض كل مشارك أو مجموعة خطة عمل ونموذج أولي لمشروع قابل للتنفيذ Minimum Viable Product، وبالتالي قادر على حل إحدى القضايا التي يواجهها المجتمع الكويتي.



مكافأة نقدية قيمة للمركز الأول



وفي سياق تعقيبها على البرنامج، صرحت رئيسة مجلس إدارة لوياك، فارعة السقاف، قائلة: «تميزت علاقتنا مع كلية «بابسون» في الأعوام الـ 8 الماضية، بكونها علاقة نموذجية مشجعة، ساهمت في نجاح برنامج «كن - تنيو» وفي تحفيزنا على تعزيز التعاون المشترك من خلال تطوير برنامج موجه للفئة العمرية الأكبر، التي تكرس وقتا أكبر لمشاريعها».



وإذ أعلنت مواصلة العمل مع الشركاء الاستراتيجيين الذين كانوا خير داعم للبرنامج، كشفت السقاف عن تخصيص مكافأة نقدية قيمة للمشروع الذي سيحصد المركز الأول في البرنامج.



من جهتها، لفتت مديرة التعليم والتطوير في «لوياك»، إيمان العمر، إلى أن «البرنامج يخاطب بالدرجة الأولى الشباب الطموحين الباحثين عن مستقبل مهني، والساعين نحو النجاح، والهادفين إلى أن يكونوا رواد أعمال، كما الشباب الحالمين، المؤمنين بمشاريعهم والمتمسكين بضرورة توفير الدعم لتحويلها من فكرة إلى حقيقة تخدم المجتمع».

وتابعت: «البرنامج كذلك موجه لرواد الأعمال الشباب الباحثين عن تنمية مشاريعهم القائمة وتطويرها».



شراكة إستراتيجية



بدورها، قالت رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني منال فيصل المطر: «إن هذه الرعاية تأتي في إطار شراكة البنك الوطني الاستراتيجية مع لوياك وحرصه على توفير الدعم للشباب وإتاحة الفرصة أمامه للثقة بأفكاره وبلورتها إلى مشاريع مفيدة للمجتمع».



وأضافت المطر ان هذا البرنامج يلتقي مع توجه البنك الهادف إلى دعم الشباب، وفتح المجال أمامهم من خلال دعم مشاريعهم الهادفة إلى خدمة وتطوير مجتمعاتهم.

لاسيما أن البرنامج موجه إلى كل من هو باحث عن الدعم لتحويل مشروعه من مجرد فكرة إلى مشروع قائم على أرض الواقع، وإلى رواد الأعمال الشباب الباحث عن تنمية وتوسيع مشروعه القائم، كما أنه مناسب لكل من هو مهتم بتطوير وصقل مهاراته في مجال ريادة الأعمال للصعود بحياته المهنية.



من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات وشؤون المؤسسة في زين الكويت وليد الخشتي: «بعد النجاح الكبير الذي لمسناه من برنامج «كن» لريادة الأعمال الاجتماعية خلال السنوات السابقة بتواجدنا كراع رئيسي لهذه المبادرة الأكاديمية المتميزة، سعداء اليوم بالإعلان عن دعمنا لبرنامج «كن - تنيو» الجديد كليا من «لوياك»، والذي يستمر بالرحلة التي بدأها برنامج «كن» لكن مع الشباب من الفئات العمرية الأكبر سنا، خاصة أن أهدافه تتماشى تماما مع رؤيتنا في زين لتمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال وتطوير منظومة الشركات الناشئة في الكويت».



وعلى صعيد متصل، قالت رئيس مجلس إدارة «أجيليتي» هنادي الصالح: نحن حريصون على رؤية تطور الطلاب من خلال برنامج لوياك لأننا نشهد تحقيقه النجاح على مدى السنوات الماضية.



وأضافت ان هذه البرامج ضرورية لمساعدتنا في تحقيق رؤية الكويت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل، فهي تزود الشباب بمهارات وخبرات ريادة الأعمال من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التي ستعود عليهم بالفائدة في عالم الأعمال الحقيقي.

وأضافت ان التعليم يعد أحد الركائز الأساسية للاستدامة في أجيليتي، ونحن فخورون بأن نكون داعمين وعلى المدى الطويل للوياك وبرامجها التعليمية لأجيال الشباب في الكويت من أجل كويت المستقبل.



جدير بالذكر، أنه يمكن للراغبين بالمشاركة في البرنامج، التسجيل من خلال إنشاء ملف شخصي عبر موقع «لوياك» الإلكتروني www.LOYAC.org. كما يمكن الاستفسار والحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج «كن - تنيو» من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال بأحد الرقمين الآتيين: 97868089 – 90913511.