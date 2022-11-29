بدعوة كريمة من شعبة النساء والنشء في المسجد الكبير، قامت مدير جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي بزيارة للصرح العمراني المتميز المسجد الكبير رافقتها القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية د.مها السجاري والقائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عنود الرشيدي في رحلة روحانية بين طيات أثمن مقتنيات المسجد الكبير (نسخة المصحف العثماني الأولى)، والتعرف على الجوانب المعمارية والتاريخية للمسجد الكبير، برفقة المرشد والمحاضر في المسجد الكبير والمدرب الدولي المعتمد في التنمية البشرية وأستاذ العلاقات الدولية الهنوف الشمري.



وتقدمت مدير جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي بخالص الشكر لإدارة المسجد الكبير ممثلة بمراقبة الزيارات والأنشطة شعبة النساء والنشء على دعوتهم الكريمة لهذه الاستضافة الروحانية في هذا الصرح المعماري والتاريخي المميز بالكويت، للاطلاع على تاريخ نشأة المسجد وتفاصيله المعمارية القيمة التي تنم عن عراقة هذا الصرح الذي يمثل الكويت تاريخا وحضارة.



من جانبها، أعربت القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية د.مها السجاري عن جزيل الشكر لإدارة المسجد الكبير التابعة لوزارة الأوقاف للتنظيم الرائع لهذه الزيارة، والاطلاع على التراث المعماري والتاريخي لمسجد الدولة الكبير والتعرف على تفاصيله من حيث التصميم والبناء والنشأة والتاريخ والمقتنيات لهذا الصرح الرفيع من معالم الكويت.



وفي إطار الزيارة، كرمت شعبة النساء والنشء بالمسجد الكبير مدير جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي، شاكرة لها تلبية الدعوة ومتمنية لها التوفيق والسداد بتوليها لمنصبها كمدير لجامعة الكويت بالإنابة، سائلة لها الله المزيد من التقدم والإنجازات لجامعة الكويت على جميع الأصعدة.



الجدير بالذكر أن شعبة النساء والنشء تهدف للتوعية بدور المسجد الثقافي والديني، ونشره على صعيد واسع بالكويت.