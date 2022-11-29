حقق العرض الاماراتي (المملوك) حضورا لافتا في قصر ثقافة شرم الشيخ الذي يحتضن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مسرحية «المملوك» من كتابة واخراج الفنان الشاب أحمد عبدالله راشد وتمثيل الفنان الشاب عبدالله علي الخديم.



العرض لمسرح دبا الفجيرة المنتمي الى جمعية دبا الفجيرة للثقافة، وهو من ضمن مسابقة عروض المونودراما في المهرجان.



قدم العرض وسط حضور جماهيري لافت ممثلا بمجموعة من الفنانين المصريين والعرب والفنانين الدوليين وشريحة واسعة من الجماهير المحلية التي تابعت العرض المسرحي بشغف وحب.



يذكر أن مسرحية المملوك قد تم تقديمها في مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في مناسبة سابقة ولاقت اعجاب واستحسان الحضور. ويعتبر هذا العرض الثاني له على المستوى الدولي والذي يعد تكملة لمسيرة تم التخطيط لها ودراسة كل مساراتها.



ويتكون فريق عمل المسرحية من شباب طموح يتسابق مع الزمن لكي يصل بأفكاره وحضوره وابداعاته إلى مناطق أوسع وأرحب، عقدوا العزم على أن يعملوا ويقدموا كل ما يمكن له أن يخط مسارا جديدا في خارطة المسرح العربي والدولي على حد سواء، يحدوهم الأمل في أن يتركوا بصمات مضيئة في أي مساحة حرة ومكان يتشاركون أفكارهم فيه.