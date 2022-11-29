

أعرب المدير الفني لمنتخب الإكوادور الأرجنتيني جوستافو ألفارو عن ثقته في لحاق قائد الفريق إينير فالنسيا بمواجهة السنغال.



وقال ألفارو: «لسوء الحظ، يعاني فالنسيا من التواء في الركبة لكنه يمتلك قلبا كبيرا ويريد أن يشارك في كل معركة من أجل منتخبنا الوطني». وأضاف: «إنه يريد أن يكون هناك، وبالطبع، قيادته شيء نحتاج اليه دائما. إنه لاعب غير عادي. وشخص كنت سأختاره دائما لفريقي الوطني. سنحاول تجهيزه للمباراة القادمة».



واستدرك المدرب الأرجنتيني قائلا: «إذا لم يكن جاهزا منذ البداية، آمل أن يكون حاضرا في مرحلة ما ولكن لدي ثقة به لأنني أعرف أنه سيرغب في التواجد هناك. إنه مشاكس وعنيد».