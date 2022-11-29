تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، انطلقت، أمس الاثنين في مركز جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) للمؤتمرات، فعاليات قمة تطوير التعليم نحو مستقبل مستدام 2022، كأول حدث من نوعه في الكويت، وذلك بحضور رؤساء وأكاديميين من جامعات ومؤسسات تعليمية إقليمية وعالمية.



يهدف المؤتمر بشكل رئيسي الى تبادل الخبرات حول بناء وتطوير رؤية شاملة بشأن قطاع التعليم العالي في المنطقة من أجل مستقبل أكثر استدامة، فضلا عن مناقشة كيفية تعاون الجامعات بشكل أفضل مع مختلف الشركات والمؤسسات التعليمية الأخرى لتطوير العلاقات ومعالجة الفجوات في المهارات، وتأمين الموارد البشرية لأهداف التطور والتنمية المستقبلية في المنطقة، واستكشاف كيف أن التحوّل إلى اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة يكون محفزا من خلال تبني نماذج تعليمية جديدة وتضمينها، مثل التعليم المصغر micro-credentialing وثقافة التعلم مدى الحياة Lifelong Learning.



وكانت أعمال المؤتمر قد بدأت بافتتاحية رسمية عبّر فيها فيل باتي عن أهمية هذه القمة في رسم السياسات المستقبلية للتعليم العالي من أجل جعل العالم أفضل في المستقبل. وأشاد بجهود جامعة AUM التي استضافت هذه القمة. وفي كلمته بالمناسبة، أكّد فهد العثمان، رئيس مجلس الأمناء في جامعة AUM على أن تنظيم هذه القمة والمشاركة الواسعة دليل على أن الكويت تسير بخطوات واثقة نحو النهوض والتطور في كل المجالات حيث يعتبر التعليم البداية الفعلية لأي نهضة، مؤكدا أن قمة تطوير التعليم نحو مستقبل مستدام هدفها الأساسي هو قياس الأثر الذي تلعبه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في نهضة التعليم لمستقبل أكثر استدامة. وثمّن العثمان الحضور الكبير في فعاليات هذه القمة حيث ان حضور نخبة مرموقة من رؤساء وأكاديميين من أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية الإقليمية والعالمية، يؤكد قوة وأهمية هذه القمة في رسم السياسات التعليمية والاستدامة، وأهمية الابتكار الذي تعمل الجامعات على أن يكون الأداة الأساسية لحل المشكلات المستقبلية.



وقبيل الانطلاق بافتتاحية القمة، جال الزوار في المعرض الذي نظمته AUM في مركزها الثقافي، وتم فيه عرض بعض مشاريع طلابها في مجال الفن والروبوتات، بالإضافة إلى إقامة جناح خاص لمؤسسة تايمز وأجنحة أخرى تابعة لمجموعة من الشركات الرائدة التي شاركت في القمة، وهي: دار نشر Elsevier، وشركة Anthology، وشركة Clarivate، وشركة Graide. وقد اختتم اليوم الأول بأمسية فنية مقدمة من أوركسترا مجموعة الأحمدي للموسيقى.



3 أيام من الجلسات الحوارية وورش العمل وتبادل الخبرات



ستستمر القمة لمدة ثلاثة أيام، وستتضمن جلسات حوارية، وجلسات تبادل الخبرات بين القيادات الأكاديمية والمؤسسات، بالإضافة إلى ورش عمل خاصة Masterclasses، ونشاطات اجتماعية للمشاركين. ومن أبرز المتحدثين: الأميرة مها السعود، نائب الرئيس للعلاقات الخارجية والتطور في جامعة الفيصل بالمملكة العربية السعودية، ومارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويروك في أبوظبي، وفرانشيسكو مارموليجو، رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر Qatar Foundation، وفيليب بورنيل، رئيس البحوث المؤسسية والمعايير في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وناصر النعيمي، نائب رئيس مشارك للبحوث والدراسات العليا في جامعة قطر؛ ومن الكويت، شارك كل من مالك حمود، رئيس مجموعة الاستثمار والمسؤول الرقمي في شركة زين للاتصالات، وفجحان المطيري،Completions Domain Champion في شلمبرجير.

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