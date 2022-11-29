وجه النائب أسامة الزيد سؤالا الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض جاء كالتالي: رد وزير التجارة والصناعة الأسبق خالد الروضان في تاريخ 19/2/2019 على السؤال رقم 2018-32723-Kna المقدم من العضو أسامة الشاهين بالآتي: «لا يمكن نقل المهام إلى الشركات التجارية وذلك كون المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته قد خص وزارة التجارة والصناعة بالرقابة على المعادن الثمينة دون غيرها من الجهات والوزارة مستمرة برقابتها وفق نصوص القانون، معتمدة بذلك على الكوادر الوطنية بعد اجتياز الإجراءات الجمركية». لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل خاطبت وزارة التجارة والصناعة إدارة الفتوى والتشريع لتقديم مقترح بتعديل المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1980 المشار إليه، وذلك بهدف السماح للشركات التجارية بالمشاركة في فحص ودمغ المشغولات وفق شروط معينة بنظام آلي يراقب عمل الشركات ويربطها بقاعدة بيانات متكاملة لكل قطعة ثمينة؟



2 - هل أغلقت مكاتب إدارة المعادن الثمينة في المنافذ الجوية (مطار الكويت) ونُقلت إلى مبنى الشحن الجوي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما أسباب الإغلاق وعدم إعادة فتحها من جديد؟



3 - هل توفر شركات خدمات الطيران الخدمات التي كانت توفرها مكاتب إدارة المعادن الثمينة في المنافذ الجوية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما المرسوم التي يتكبدها الأفراد المستوردون والشركات المستوردة مقابل هذه الخدمات؟



4 - هل أجريت دراسة تأثير قرار إغلاق مكاتب إدارة المعادن الثمينة في المنافذ الجوية (مطار الكويت) على ارتفاع أسعار الذهب والمشغولات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السوق المحلي؟



5 - خاطب وزير التجارة والصناعة الأسبق رئيس مجلس الخدمة المدنية د.عبدالله السلمان، في تاريخ 5/5/2021 بكتاب رقم 20-08057-10-Moci لمنح بدل طبيعة عمل لموظفي الوزارة شاغلي وظائف المعادن الثمينة، حيث ذكر وجود تسرب عدد كبير من الموظفين من إدارة المعادن الثمينة، فما الإجراءات التي اتخذت بعد كتاب وزير التجارة من الإدارات المعنية في وزارة التجارة؟