طالب النائب فيصل الكندري وزير الصحة د.أحمد العوضي بضرورة تحقيق الأمان الصحي في الكويت ومعالجة الملفات والقضايا في الوزارة وحل مشكلة نقص الأدوية وتطعيمات الأطفال ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدا أن صحة المواطن فوق كل اعتبار.



وأوضح الكندري في تصريح في المركز الإعلامي في مجلس الأمة أن هناك ملفات وقضايا فساد متراكمة في وزارة الصحة المسؤولة عن صحة أهل الكويت والمقيمين على أراضيها، مشيرا إلى أن هذه الملفات يجب اتخاذ إجراءات بشأنها حتى وإن كان وزير الصحة جديدا.



وأكد الكندري أن وزارة الصحة «غارقة في الفساد ولدي ما يثبت ذلك، وقضية نقص الأدوية مثارة منذ أسابيع عدة وهذا الأمر يعتبر كارثة وفسادا حقيقيا في الوزارة، خصوصا أننا في عهد ومسار إصلاحي وبرنامج عمل حكومي ونهج جديد».



وشدد الكندري على ضرورة معرفة أسباب هذا النقص في الأدوية ومحاسبة المسؤول سواء كان متعمدا أم غير متعمد، مشيرا إلى أنه لا يجوز لدولة مثل الكويت بميزانيتها الضخمة واستثماراتها الكبيرة أن تعاني من نقص في الأدوية وتطعيمات الأطفال.



وتساءل «هل قام وزير الصحة ببحث أسباب هذا النقص في الأدوية؟ وهل اجتمع مع المسؤولين وطالب بتوفير الأدوية؟».



وبين الكندري أنه تفاجأ بأن هناك نقصا أيضا في التطعيمات الخاصة بالأطفال في موسم التطعيمات السنوي لفلذات الأكباد، مؤكدا أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة كارثية بالنسبة لأهل الكويت.



وأكد على الوزير ضرورة عدم فتح المجال للمحسوبية وعدم تجاوز توصيات اللجان التي أوصت بإيقاف بعض الشركات، مستغربا عدم اتخاذ الوزير أي إجراء حتى الآن في هذا الشأن.



وأضاف الكندري ان صحة أهل الكويت فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن أمام الوزير فرصة يثبت فيها لأهل الكويت أحقيته في البقاء بالوزارة من عدمه.